Mouhamadou Fall: "Les Bolt, Powell, Gatlin, ils éteignent notre époque, c'était trop fort!"

Mouhamadou Fall, seul représentant français sur 100 mètres hommes et femmes confondus pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest, avoue sans détour la perte de vitesse au propre comme au figuré de sa discipline. Mais enfin libéré d’une menace de suspension de l’Agence française de lutte contre le dopage pour trois manquements à la localisation, l’ancien footeux veut battre son record personnel et passer enfin sous la mythique barre des 10 secondes.

Le sourire de Mouhamadou Fall n’a d’égal que la grandeur de sa carcasse de 1,93 mètre. "Doum’s", comme l’appellent ses coéquipiers, est trop heureux d’être à Budapest pour les Mondiaux d'athlétisme (19-27 août) et de pouvoir se concentrer sur ses courses à venir. Une année en arrière, le sprinter était menacé d’une suspension de deux ans par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour des manquements à la localisation, cette règle qui oblige les sportifs à dire en permanence où ils se trouvent pour d’éventuels contrôles. Mais Mouhamadou Fall a réussi à défendre sa négligence, lui qui n’a jamais été contrôlé positif.

"J’ai eu peur bien sûr. J’ai gardé espoir toute l’année mais il y avait une grosse interrogation. C’était un peu comme l’époque Covid. Tu t’entraînes, mais tu ne sais pas pourquoi et tu dis parfois: à quoi ça sert? Mais j’ai gardé espoir. J’ai appris la notification de l’AFLD à Eugene (États-Unis), c’était dur. J’étais au plus bas. Donc là, je suis sur un nuage". Le sourire carnassier ne trompe pas: "Je veux aller en finale, élever le niveau".

Objectif 9’’95 et devenir le 4e Français sous la barre des 10"

Élever le niveau pour Mouhamadou Fall, cela veut forcément dire faire mieux que les 10’’06 de cette saison et mieux que son record en 10’’04. "Si j’arrive à être régulier entre 10’’00 et 10’’05, je passe en finale c’est sûr. Et en finale, il faut aller plus vite. Il faut courir en… (soupirs) ouais 9’’95. C’est mon objectif."

De l’extérieur, Fall peut paraître un poil optimiste, lui qui n’a réussi que la 64e performance mondiale en 2023. "Mais cette année, personne ne peut dire untel va gagner. Quinze athlètes peuvent monter sur la boîte et je veux en faire partie."

L’ancien footballeur trouve d’ailleurs les observateurs trop durs avec les sprinters tricolores actuels. "On passe après Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut. Un gars qui gagnait des médailles européennes à chaque fois et l’autre, recordman d’Europe (ex-désormais). C’est ce qui se fait de mieux dans l’histoire du sprint européen. Alors je dis qu’être régulier en 10’’00 sur plusieurs années, ce n’est pas si mal". Fall est d’ailleurs persuadé de ne pas "être à des années lumières des meilleurs mondiaux".

Jacobs aux fraises, Kerley en embuscade

Le gratin du 100 mètres en 2023 est en effet étonnant. Le champion olympique italien Marcell Jacobs est à l’arrêt (meilleur chrono en 10’’21, 203e meilleure performance mondiale 2023) et le champion du monde américain 2022 Fred Kerley se fait discret, avec une meilleure performance en 9’’88.

Le meilleur du monde se nomme Zharnel Hughes, il est Britannique, et n’a couru "qu’en" 9’’83. Une année ouverte pour Doum's. "C’est clair qu’aujourd’hui, ce ne sont pas les mêmes performances ni les mêmes charismes qu’à l’époque d’Usain Bolt. Les Bolt, Powell, Gatlin, Gay, ils éteignent notre époque, c’est trop fort. J’aurais kiffé courir à leur époque. Beaucoup de gens regardaient l’athlétisme pour eux."

Mais le 100m reste un moment à part dans les grands championnats. Et ce sera la même chose pour ces Mondiaux de Budapest. "C’est hyper excitant. Beaucoup aimerait courir le 100m plutôt que leur discipline! (rires) Tout le monde regarde. Et le silence quand il y a le à vos marques… Pfff… La première fois, j’ai eu des frissons. C’est de la pression, mais c’est un kiff. Et le niveau reste ultra costaud".

Mouhamadou Fall ne part pas avec les faveurs des pronostics, et l’histoire n’a jamais été tendre avec le sprint français, jamais médaillé aux mondiaux sur 100m. La cote de Fall sur la boîte est énorme. Mais pas moins énorme que son cœur et son envie.

· Séries du 100m: samedi 19 août, 19h43

· Demi-finale: dimanche 20 août, 16h35

· Finale: dimanche 20 août, 19h10