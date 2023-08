Mondiaux d'athlétisme: enfin une première médaille pour la France, le 4x400m masculin en argent

Le relais 4x400 m masculin français, médaillé d'argent au dernier jour de compétition dimanche, a évité à la France un zéro pointé aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest, à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris.

La France s'est offert une médaille d'argent sur en relais 4x400m masculin ce dimanche, en terminant juste derrière les Américains. Une première breloque pour les Bleus, qui partaient vers un zéro pointé historique lors de ces Mondiaux d'athlétisme à Budapest, en Hongrie.

Un record national

A moins d'un an des Jeux olympiques de Paris, le quatuor français, composé de Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe et Téo Andant, a signé un record national en 2 min 58 sec 45. Seuls les Etats-Unis les ont devancé (2:57.31). La Grande-Bretagne complète le podium (2:58.71). Le quatuor fait ainsi tomber un record national vieux de 20 ans, lorsqu'en août 2003, Leslie Djhone, Naman Keïta, Stéphane Diagana et Marc Raquil s'imposaient en 2 min 58 s 96 au Stade de France.

Alors que les toutes dernières épreuves des neuf jours de compétition dans la capitale hongroise se profilaient, l'équipe de France se dirigeait vers un embarrassant zéro pointé. Mais les relayeurs tricolores ont endossé le rôle de sauveurs in extremis, comme le décathlonien Kévin Mayer l'avait fait un an plus tôt aux Mondiaux de Eugene (Oregon, Etats-Unis), lui en obtenant l'or. Avec une seule médaille d'argent au compteur, la France ne termine toutefois qu'au 27e rang au classement des nations.

"On a parlé de médaille, de record, on a fait les deux"

"On l'a dit, on l'a fait, s'est félicité l'un des membres du quatuor Gilles Biron au micro de France Televisions. Tout est dans la tête, il faut juste exécuter mais se faire confiance." David Sombé explique que le groupe avait déjà imaginé cette médaille: "On en a parlé hier, on s'est dit hier qu'on ne venait pas pour faire les singes. On a parlé de médaille, de record, on a fait les deux, tout est bon."

"Je suis super fier de mes partenaires, c’est un truc incroyable, je n’avais qu’à finir, c’est un travail de ouf, je suis super content. Merci à Loic qui a couru les séries, à Manuel, à Wilfried, à Simon qui était remplaçant et à Jamel, si on est là c'est grâce à toi", a remercié de son côté Téo Andant, qui a bouclé ce relais. Ludvy Vaillant est fier de signer une "très belle revanche", après s'être arrêté en demies du 400m haies: "On le voulait et on a réussi ! On prend en plus le record national. C’est tout bénéf !"