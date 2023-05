EN DIRECT - MotoGP: Quartararo, éliminé en Q1, partira 13e sur la grille, suivez les qualifications du Grand Prix de France

Vraie déception pour le clan tricolore. Bien entré dans sa Q1, très vite en tête avec le meilleur chrono, Fabio Quartararo s'est fait surprendre en fin de session par Augusto Fernandez et Luca Marini. Les deux pilotes terminent devant le pilote Yamaha et rejoignent la Q2. El Diablo reste à quai et partira à la 13e position tout à l'heure lors de la course sprint (15 heures), mais aussi lors de la "vraie" course dimanche.