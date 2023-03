MotoGP (Portugal): Honda fait appel de la pénalité de Marquez, qui a provoqué un gros crash au Portugal

L'écurie Honda a fait appel de la pénalité infligée à son pilote Marc Marquez, impliqué (et blessé) dans un accident lors du GP du Portugal.

Marc Marquez aura-t-il un double long tour à faire lors de sa prochaine course? L'écurie Honda a interjeté appel de la pénalité infligée au pilote espagnol, sanctionné pour son implication dans l'accident survenu avec Miguel Oliveira (Aprilia) et Jorge Martin (Ducati) lors du GP du Portugal. "L'équipe Repsol Honda a l'intention d'utiliser tous les recours offerts par la réglementation en vigueur pour défendre ses droits et intérêts légitimes, qu'elle considère comme violés", a fait savoir le constructeur japonais dans un communiqué mercredi.

La pénalité d'abord appliquée au GP d'Argentine... pour lequel Marquez est forfait

Parti en pole position, le sextuple champion du monde avait chuté dimanche dès le 2e tour du premier GP de la saison. L'accident lui a causé une fracture intra-articulaire déplacée de la base du premier métacarpien du pouce de la main droite. Une blessure qui l'a forcé à subir une intervention chirurgicale et à déclarer forfait pour le GP d'Argentine prévu le 2 avril.

Dans un premier temps, la Fédération internationale de moto (FIM) avait simplement fait savoir que la pénalité de Marc Marquez s'appliquerait au GP d'Argentine. Mais comme il doit déclarer forfait, l'instance a revu sa position et déclaré que la sanction serait à purger lors de la prochaine course disputée par l'Espagnol (potentiellement le GP des États-Unis le 16 avril).

C'est précisément cette modification de la pénalité que Honda dénonce, considérant que les procédures n'ont pas été respectées et que cette décision n'est "pas conforme" au règlement en vigueur.