MotoGP (Portugal): une pénalité et une suspicion de fracture pour Marc Marquez, après avoir foncé dans Oliveira

Le pilote espagnol Marc Marquez (Honda), dont le Grand Prix du Portugal a tourné court ce dimanche lorsqu'il a percuté de plein fouet le local Miguel Oliveira (RNF Aprilia), a été sanctionné de deux long laps lors de la prochaine course. Il souffre par ailleurs de la main droite.

Un samedi presque parfait, mais un dimanche à oublier. Marc Marquez pourrait souffrir d'une fracture à la main droite après sa chute ce dimanche lors du Grand Prix du Portugal - première manche de la saison en MotoGP - ont indiqué les organisateurs, une blessure qui n'inquiète pas l'Espagnol à moins d'une semaine de la prochaine course, en Argentine, lors de laquelle il sera pénalisé.

"Fracture possible du 1er métacarpien de la main droite chez le pilote N.93", a annoncé le MotoGP à la fin de la course. Le Catalan, apparu avec la main en question déjà plâtrée, "fera des examens complémentaires à l'hôpital Dexeus de Barcelone", est-il également indiqué dans un tweet officiel.

Le pilote de 30 ans, dont les trois dernières saisons ont été perturbées par des pépins de santé suivis d'opérations, s'est toutefois montré plutôt confiant quant à ses chances de prendre le départ du GP d'Argentine le week-end prochain. "Je ne suis pas très inquiet", a-t-il assuré en fin de journée.

OIiveira accepte ses excuses mais...

Parti en pole position sur le circuit de Portimao, mais dépassé par plusieurs rivaux, Marc Marquez a été à l'origine d'un violent accrochage en début de course avec Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), qui a conduit les deux pilotes à la chute puis à l'abandon. Transféré au centre médical du circuit, le Portugais (alors 2e) s'en sort avec une simple contusion à une jambe.

Pour cet accident, Marquez a écopé d'une pénalité et devra faire en Argentine deux long laps, un détour à emprunter deux fois sur le circuit de Termas de Rio Hondo en début de course.

"Je m'excuse (...) c'est de ma faute cet accident, j'ai mérité d'être pénalisé pour ça", a-t-il reconnu, avant de s'exprimer sur Twitter. "Tout d'abord, je veux dire que je suis vraiment désolé pour (Miguel) Oliveira, son équipe et les supporters portugais car c'était sa course, a-t-il écrit. J'ai fait une très grosse erreur aujourd'hui, bien sûr, ce n'était pas mon intention que cela se produise, mon intention n'était même pas de dépasser (Jorge) Martin à ce moment-là, mais j'ai eu un gros blocage à l'avant, peut-être que le frein n'était pas encore en température. (...) J'ai évité Martin mais percuté Oliveira. Je suis tout de suite allé voir Miguel, puis je suis retourné le voir au centre médical – heureusement, il a l'air d'aller bien et c'est le plus important. De mon côté j'ai un peu mal à la main droite et au genou mais ce n'est pas si important en ce moment. J'accepte pleinement et respecte la pénalité lors du GP d'Argentine car j'ai fait une erreur."

Malgré ces excuses, plusieurs pilotes ont pointé du doigt le comportement trop agressif de Marquez. "Ce n'est pas la première fois", a ainsi déploré Jorge Martin (Pramac), invitant son compatriote à être "plus prudent" à l'avenir. Miguel Oliveira, lui, n'a pas voulu trop en rajouter. "C'est triste de finir le Grand Prix à la maison comme ça, et triste que Marc ait été touché, a-t-il lancé. Mais il a freiné trop tard, il était visiblement trop optimiste à l'idée de doubler, et il n'a pas pu m'éviter. Il ne l'a pas fait exprès, il voulait gagner des places, mais je pense que c'était le mauvais endroit pour le faire. (...) J'accepte ses excuses, mais en même temps quand on dit avoir un problème avec ses freins, on freine plus tôt et on n'essaye pas de dépasser..."

A l'issue de cette première manche d'une saison record de 21 Grands Prix, c'est l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), champion du monde en titre de MotoGP, qui s'est imposé, devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).