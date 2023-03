MotoGP (Portugal): la violente chute d'Oliveira, percuté de plein fouet par Marc Marquez

Parti en pole position du Grand Prix du Portugal ce dimanche, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) est rapidement parti à la faute, en fonçant à vive allure dans le local de l'étape, Miguel Oliveira (RNF Aprilia). Si Marquez s'est relevé, Oliveira a dû être pris en charge par les secours. Il ne souffre heureusement d'aucune blessure sérieuse.

Quatrième sur la grille de départ avec son Aprilia RNF, Miguel Oliveira rêvait d'une victoire sur ses terres, devant un public de Portimao à fond derrière lui. Mais le rêve s'est vite envolé. La faute, en bonne partie, à Marc Marquez (Honda).

Poleman du Grand Prix du Portugal ce dimanche, l'Espagnol a perdu plusieurs places dans les deux premiers tours. Et alors qu'il pilotait de manière très (trop ?) agressive comme il en a l'habitude, le sextuple champion du monde est parti à la faute à 23 tours de l'arrivée. Visiblement surpris par un freinage de Jorge Martin (Pramac) devant lui, Marquez a légèrement touché son compatriote, avant de faire un tout droit et d'aller percuter de plein fouet le pauvre Oliveira, alors en 2e position.

Marquez commence à les collectionner

Si Marc Marquez s'est rapidement relevé, Oliveira est lui resté au sol, et a dû être pris en charge par les secours. Et pour cause: comme le montre le ralenti de l'accident, la roue avant de Marquez a directement heurté le bas du dos et/ou la jambe droite du Portugais, à pleine vitesse.

Oliveira a été conduit au centre médical pour examens. Il ne souffre heureusement que de contusions à la jambe droite, sans fracture, selon les dernières nouvelles. Marquez, lui, a présenté ses excuses au public portugais pour avoir sorti de la course le chouchou local. Mais l'Espagnol ne devrait pas échapper à une vague de critiques, voire à des sanctions. D'autant que depuis sa grosse chute à l'été 2020 et son retour sur les circuits, il a multiplié les mouvements dangereux et les visites dans le bac à graviers.