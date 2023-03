EN DIRECT - MotoGP: Bagnaia remporte le Grand Prix du Portugal, Zarco 4e, Quartararo 8e

La saison 2023 de MotoGP débute ce dimanche avec le Grand Prix du Portugal. L'Italien Francesco Bagnaia remet son titre en jeu face à une meute de prétendants. Sur le circuit Autodromo Internacional do Algarve, c'est Marc Marquez qui partira en pole position, tandis que les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront plus loin sur la grille (9 et 10es). Suivez la course sur RMC Sport.

Pas de fracture pour Oliveira, fauché par Marquez en début de course Sorti prématurément lors de ce GP du Portugal après avoir été percuté par Marc Marquez, Miguel Oliveira n'a, selon l'examen médical réalisé sur place, pas de fracture. Le Portugai présente seulement des contusions à la jambe droite. > Lire l'article complet



"JoJo" Zarco peut être satisfait de sa 4e place Auteur d'un dernier tour sublime, avec deux dépassements sur Binder et Marquez, Johann Zarco a accroché la 4e place de ce Grand Prix du Portugal. Une belle récompense pour le pilote Pramac qui a su mettre à profit son bon week-end pour lancer sa saison.



Bagnaia rend hommage à CR7 dans sa célébration



Le champion du monde en titre a tenu son rang Carton plein pour Francesco Bagnaia. Après sa victoire sur la course sprint samedi, l'Italien n' pas tremblé ce dimanche pour s'imposer sur le circuit de Portimao. Le pilote Ducati a géré son avance sur Maverick Vinales et frappe d'ores et déjà un grand coup au classement.



Bagnaia remporte le GP du Portugal, Zarco 4e !!! Enorme fin de course du pilote français sur le dernier tour ! Johann Zarco grignote deux places dans les derniers mètres pour finir au pied du podium derrière l'intouchable Francesco Bagnaia. Maverick Vinales termine 2e, Marco Bezzecchi 3e. Fabio Quartararo, l'autre pilote tricolore, finit 8e.



Zarco et Quartararo 8 et 9es à trois tours de l'arrivée Les deux pilotes français font partie du gros peloton qui tente d'accrocher la 4e place. Devant, Bagnaia va s'imposer (sauf erreur) devant Vinales et Bezzecchi. Plus que trois tours !



C'est fini pour Jorge Martin Trop offensif, l'Espagnol prd le contrôle de sa moto dans un virage et termine sa course dans le bac à graviers.



Grosse lutte pour la 4e place Marquez, Miller, Binder, Zarco et Espargaro sont dans un mouchoir pour la 4e position. Derrière, Quartararo grappille et est désormais 9e.



Plus que 10 tours avant l'arrivée Voici un récapitulatif des positions : 1- Pecco Bagnaia

2- Maverick Vinales

3- Marco Bezzecchi

4- Alex Marquez

5- Jack Miller

6- Brad Binder

7- Johann Zarco

8- Aleix Espargaro

9- Luca Marini

10- Fabio Quartararo



Bagnaia tente de s'échapper Le champion du monde en titre tente, à la mi-course, de prendre ses distances avec Vinales. L'Italien compte maintenant près de six dixièmes d'avance sur l'Espagnol. Le vainqueur de la course sprint samedi entend bien faire coup double en remportant la course ce dimanche.



Marc Marquez hué par le public portugais Le pilote espagnol s'est changé et, en se rendant dans son paddock, a fait un geste d'excuse au public portugais en levant les mains jointes vers eux. Pas de quoi détendre les spectateurs qui n'ont pas manqué de huer Marquez, qui a percuté de plein fouet Miguel Oliveira en début de course.



Quartararo entre dans le top 10 Aleix Espargaro signe le meilleur tour. L'Espagnol est à la 9e position, juste devant Fabio Quartararo qui compte une seconde de retard. Cela ne va pas être facile de remonter pour le pilote Yamaha.



Bagnaia et Vinales à la lutte pour la gagne ? Les pilotes Ducati et Aprilia poursuivent leur duel en tête de course. Derrière, la 3e place est très disputée entre Marco Bezzecchi, Alex Marquez et Jack Miller.



Oliveira ne semble pas trop touché



Bagnaia en tête devant Vinales Pecco Bagnaia tente de se détacher en tête mais Maverick Vinales revient sur l'Italien. Derrière, Jack Miller est plus loin. Fabio Quartararo poursuit sa remontée et occupe désormais la 11e place. Johann Zarco est 7e.



Oh la chute de Marquez et d'Oliveira !! Enorme erreur de l'Espagnol ! Alors qu'il tentait de doubler Jorge Martin, 3e, Marquez a loupé son virage, coupant tout droit et percutant très violemment Miguel Oliveira, 2e. Les deux hommes se sont retrouvés au sol... Quelle image ! Course terminée pour les deux.



Gros départ d'Oliveira À domicile, le Portugais Miguel Oliveira fait un gros départ et prend la tête. Marc Marquez, en pole, est désormais 4e. Bagnaia toujours 2e. Johann Zarco est 9e, Fabio Quartararo 15e.



La saison 2023 de MotoGP est lancée ! C'est parti sur le circuit de Portimao ! Les pilotes vont faire chauffer les pneus tout au long des 25 tours de piste.



Deux absents pour ce premier Grand Prix de la saison Blessé lors des essais libres 2, Pol Espargaro (GasGas Tech 3) doit déclarer forfait pour ce premier GP de la saison. C'est également le cas d'Enea Bastianini, qui a chuté dans la course sprint hier après un contact avec Luca Marini. L'Italien s'est fracturé l'omoplate et ne tiendra pas sa 6e place sur la grille cet après-midi.



"Le combat du début de course sera important", explique Zarco "Ce n'est pas le même format qu'hier, je n'aurai pas les mêmes pneus. Le combat du début de course sera important. Il faudra être attaquant pour gagner des places et ensuite savoir bien défendre pour la garder." (Canal +)



"El Diablo" Quartararo prêt à en découdre à 20 minutes du départ



Un circuit qui a réussi aux Français la saison dernière Le circuit Autodromo Internacional do Algarve avait souri à Johann Zarco et Fabio Quartararo l’an dernier à l’occasion de la cinquième manche de la saison. Le premier était parti en pole après avoir validé le meilleur temps des essais qualificatifs. Mais malgré cette position préférentielle sur la grille de départ, c’est l’autre Français sur Yamaha qui avait levé les bras après 25 tours de course, devant Zarco, validant un doublé pour les deux pilotes tricolores.



Départ du Grand Prix du Portugal à 15 heures Voici un petit aperçu de la grille de départ. Marc Marquez, Francesco Bagnaia et Jorge Martin partiront tous les trois en première ligne. Les deux pilots français Johann Zarco et fabio Quartararo seront, eux, un peu plus loin, respectivement 9 et 10es.



Le coup de gueule de Quartararo sur le nouveau format sprint, "beaucoup trop dangereux" "C'est beaucoup trop dangereux": le Français Fabio Quartararo a fustigé la sécurité liée au sprint couru samedi pour la première fois de l'histoire du MotoGP. "Je n'aime pas ça du tout (...), c'est dangereux mais si on n'est pas agressif, on perd des places", a asséné le champion du monde 2021, 10e de l'épreuve courue sur le tracé portugais de Portimao. "C'est la jungle, nous ne sommes pas dans des voitures où c'est beaucoup plus sûr et où les contacts sont moins problématiques", a-t-il également affirmé. > Lire l'article complet



Bagnaia vainqueur de la course sprint Samedi, le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté la première course sprint de l'histoire. Le pilote Ducati s'est imposé devant les Espagnols Jorge Martin et Marc Marquez. Déception pour les Français. Johann Zarco, 8e, a gagné deux points. Fabio Quartararo, 10e, est lui reparti bredouille. > Revivre le live de la course sprint Pour rappel, la course sprint est une demi-course (la moitié des tours par rapport à ce dimanche), avec la moitié des points distribués à l'arrivée (toujours par rapport à dimanche). Les chronos des qualifs - peu importe la place lors de la course sprint - déterminent la grille de départ du Grand Prix. Le poleman de la course sprint - Marc Marquez - sera donc le poleman de la vraie course ce dimanche.



Bonjour à toutes et à tous ! La MotoGP fait son grand retour ce week-end et c'est au Portugal que sera donné le coup d'envoi de la saison 2023.