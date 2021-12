ASVEL: Wembanyama absent des parquets "quatre à six semaines"

Déjà absent plusieurs semaines des parquets en novembre, Victor Wembanyama va rater entre quatre et six semaines de compétition en raison d'une blessure à l'épaule, comme l'a annoncé l'ASVEL lundi en fin d'après-midi. Un nouveau coup dur pour le club de Villeurbanne, déjà privé de Raymar Morgan (hernie discale) et David Lighty (fracture à la main).

Le grand espoir du basket français Victor Wembanyama sera "éloigné des terrains pour une durée de quatre à six semaines", a annoncé lundi son club Villeurbanne. "Touché la semaine dernière lors de la rencontre d'Euroligue face au Zénith Saint-Pétersbourg (mercredi), Victor Wembanyama souffre d'une contusion osseuse à l'épaule droite", indique l'Asvel dans un communiqué.

L'intérieur, qui fêtera ses 18 ans le 4 janvier, n'avait pas disputé le match suivant de Villeurbanne contre l'Olympiakos (perdu 89-54). Annoncé comme l'un des tout premiers choix de la draft NBA 2023, le géant (2,19 m) formé à Nanterre voit sa saison perturbée par des problèmes physiques. Après une infection virale en tout début d'exercice, il a été absent trois semaines des parquets en novembre en raison d'une fracture à un doigt.

Une nouvelle absence de poids

C'est un nouveau coup dur aussi pour l'ASVEL, touchée par une nouvelle blessure. Le club de Tony Parker est toujours privé dans ce même secteur intérieur de sa recrue Raymar Morgan, opéré d'une hernie discale et indisponible jusqu'à la fin de l'année 2021, mais surtout de son ailier David Lighty.

Depuis la fracture à la main droite de l'Américain, les Rhodaniens n'ont gagné qu'un seul de leurs huit matches d'Euroligue - contre six des huit précédents. Ils devront à nouveau faire sans lui, ni Victor Wembanyama donc, pour la réception de Fenerbahçe jeudi.