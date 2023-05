Olympiacos-Real Madrid: les Français au rendez-vous de la finale de l’Euroligue

Moustapha Fall d’un côté, Fabien Causeur, Petr Cornelie, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele de l’autre. Ils sont cinq joueurs tricolores à pouvoir ajouter l’Euroligue 2023 à leur palmarès. Tous en revanche n’auront pas la chance d’y participer.

C’est une finale entre deux places fortes du basket européen qui se prépare à Kaunas. L’Olympiacos, leader incontesté de la saison régulière et triple vainqueur (1997, 2012 et 2013), va affronter le Real Madrid en quête d’un onzième sacre (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 et 2018). Parmi ces effectifs très expérimentés se trouvent plusieurs Français, dont certains auront un rôle à jouer dans cette finale programmée dimanche à 19h.

Moustapha Fall, bourreau de l’AS Monaco

L’imposant intérieur de l’Olympiacos (2m18, 2m35 d’envergure, 122 kilos) n’a fait aucun cadeau à son ancien club (en 2014/2015 en Pro B). À l’image de son équipe en première mi-temps, il est resté muet jusqu’au retour des vestiaires où la donne a complétement changée. Le médaillé d’argent à Tokyo avec les Bleus a enfin pu peser dans la peinture. Véritable point d’ancrage, Fall a terminé sa demi-finale avec 12 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 5 fautes provoquées et un total de 18 d'évalutaion. À 31 ans, il n'est plus qu'à 40 minutes de remporter sa première Euroligue. Son duel dans la raquette face à Walter Tavares promet des étincelles.

La colonie française du Real légèrement amputée

Finalistes malheureux l’an dernier contre l’Anadolu Efes (57-58), les Merengue ont eu les nerfs solides pour écarter Barcelone en demi-finale (66-78). Un seul Français a contribué à cette qualification, l’arrière Fabien Causeur (7 minutes, 0 point). Après avoir gagné en 2018 puis perdu en 2022, le Brestois disputera sa troisième finale d'Euroligue sous les couleurs du Real. Lui espère en découvrir la saveur, Petr Cornelie attend un signe favorable de Chus Matteo. L’entraineur madrilène dispose d’un effectif XXL et a décidé de se passer de lui pour la demi-finale. L’ancien Nuggets de Denver espère qu’il en sera autrement pour cette finale.

À cette liste auraient pu s’ajouter deux autres joueurs tricolores : Guerschon Yabusele, suspendu depuis la bagarre du match 2 contre le Partizan Belgrade, et Vincent Poirier, touché au mollet. Présents avec la délégation madrilène, ils ne seront pas sur le parquet mais, en cas de victoire, ajouteront tout de même une sacrée ligne à leur palmarès.

Également un Français au sifflet

Cette finale sera arbitrée par un trio d'arbitres expérimentés dont fait partie le tricolore Mehdi Difallah. Tout juste élu arbitre de l'année à l’occasion des Trophées de la Ligue Nationale de Basket, l’Aubois de 38 ans poursuit sa belle semaine. Celui qui participe à son quatrième Final Four consécutif était déjà au sifflet du classico vendredi entre le Barca et le Real.