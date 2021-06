Euro basket: les Bleues qualifiées pour la finale après leur victoire contre la Biélorussie

Portée par Endy Miyem, les Françaises ont battu la Biélorussie ce samedi (73-61). Elles se qualifient pour la finale de l’Euro où elles retrouveront la Belgique ou la Serbie. Après cinq médailles d'argent, les Bleues veulent enfin décrocher la couronne européenne.

Les Françaises ont battu la Biélorussie en demi-finale de l’Euro samedi (73-61) et rêvent de remporter dimanche le titre européen qui leur échappe depuis plusieurs années. Face aux Biélorusses, les Bleues n’ont que peu tremblé. Emmenées par une Endy Miyem en feu (24 points), elles ont fait le trou lors du deuxième quart-temps (18-12). Pour ce match, le camp français enregistrait le retour d’Olivia Epoupa, ménagée depuis le début de la compétition après une entorse à la cheville. Mais la meneuse a été peu utilisée (moins de 7 minutes sur le parquet).

Encore beaucoup de maladresses

Tout n’a pas été parfait non plus pour les Bleues, qui ont toujours trop de déchets au tir, à l'image de Sandrine Gruda (3/13). Dans un match dont la note artistique n'atteindrait pas des sommets, les joueuses de Valérie Garnier n'ont jamais réussi à prendre le large au score avant les dernières minutes de la rencontre, quand les Biélorusses n'y croyaient plus.

Malgré tout, les Françaises se hissent en finale pour la cinquième fois consécutive. Elles retrouveront dimanche la Serbie ou la Belgique. Dans leur besace, les Bleues ont déjà une large collection de médailles d'argent. Cette fois, elles veulent monter sur la plus haute marche du podium.