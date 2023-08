George Eddy, le commentateur historique du basket en France, se confie sur son arrêt cardiaque

Auprès du journal Le Parisien, "Mister George", l’inimitable voix du basket en France, se confie sur l'arrêt cardiaque dont il a été victime cet été. Il a été sauvé par un de ses amis.

George Eddy, la voix du basket en France, le reconnaît lui-même : "Je suis un miraculé et j’en suis conscient." Le 4 juillet dernier, le commentateur historique du basket en France a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il jouait sur un terrain dans les Yvelines.

"J’ai refait le film de cette journée et je n’ai rien vu venir, aucun épuisement, aucune gêne, rien de rien, témoigne le Franco-Américain ce mercredi auprès du Parisien. Je connais les symptômes : j’ai fait un infarctus il y a deux ans." Il a été sauvé par un de ses amis, Maxime, qui a su lui prodiguer les premiers soins et un massage cardiaque.

"Il faut un minimum de formation aux gestes qui sauvent"

"Dès qu’on s’aperçoit que George va mal, on appelle les pompiers et le Samu, raconte ce dernier, âgé de 21 ans. Au début, il respire à peu près normalement et tout d’un coup, plus du tout. Le médecin me dit que son cœur s’est arrêté. Il me demande en extrême urgence de faire un massage cardiaque." Un massage long de 13 minutes.

Une fois arrivés sur place, les pompiers ont pu prendre le relais avec un défibrillateur, en ayant recours à deux décharges, avant de le conduire à l’hôpital de Poissy. "Le massage a permis à mon sang de continuer à circuler pour irriguer mon corps et mon cerveau, explique 'Mister George', 67 ans. Je m’en veux revanche d’avoir imposé une si grande frayeur à mon épouse et ma fille qui m’ont vu dans le coma pendant 40 heures sans savoir comment et si j’allais m’en sortir."

Le consultant de Canal+ en profite aussi pour faire passer un message : savoir réaliser les premiers gestes de secours peut sauver des vies. La preuve avec ce qui est lui arrivé. Dans ces moments-là, pouvoir prodiguer les premiers soins est capital. "Il faut un minimum de formation aux gestes qui sauvent qu’on doit apprendre à l’école, insiste George Eddy. (…) Aujourd’hui, je vais bien mais sans Maxime Lang qui a eu le bon réflexe, je ne serais pourtant plus là."