Giro: le grand retour d'Evenepoel confirmé par son équipe

Le prodige belge Remco Evenepoel, qui n'a plus couru depuis sa grave chute au Tour de Lombardie en août 2020, a été confirmé dans l'équipe Deceuninck qui entamera le Giro samedi à Turin.

C'était une tendance depuis des mois, c'est désormais confirmé: le phénomène belge Remco Evenepoel (21 ans) sera bien au départ du Giro 2021 samedi à Turin, avec son équipe Deceuninck-Quick Step.

Difficile toutefois de savoir quel niveau affichera l'ancien champion du monde juniors, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute d'un pont sur le Tour de Lombardie l'été dernier. Un accident qui lui avait causé une fracture du bassin, et demandé de longs mois de rééducation.

"Nous devrons voir comment mon corps va réagir"

Avant cela, le Belge avait fait sensation à ses débuts, en gagnant dès sa première année pro la Clasica San Sebastian, avant d'enchaîner début 2020 les succès sur les courses à étapes, comme le Tour de Pologne.

"Je suis heureux de concourir de nouveau, après une longue période durant laquelle j'ai travaillé dur, explique Evenepoel sur le site de son équipe. C'est ma première course depuis août dernier, nous devrons voir comment mon corps va réagir. Nous allons prendre la course jour après jour. Le plus important, c'est que je suis de retour avec mes coéquipiers et mon staff, ce qui me rend très heureux".

La formation belge alignera également le Portugais Joao Almeida, qui a porté pendant deux semaines le maillot rose de leader l'an passé (4e au classement final), et le Français Rémi Cavagna, vainqueur dimanche du contre-la-montre du Tour de Romandie. "J'aimerais de nouveau me battre pour un beau résultat et garder un bon feeling, ce qui est le plus important, annonce Almeida (22 ans). Cette année, les étapes de montagne vont jouer un rôle plus important dans le résultat final."