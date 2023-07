EN DIRECT - Tour de France femmes (8e étape): suivez l'ultime chrono autour de Pau

La Néerlandaise Demi Vollering, en route vers un premier succès final dans le Tour de France après sa victoire au Tourmalet samedi, était surtout "soulagée".

"Avec tout le boulot abattu par mes équipières aujourd'hui, notamment dans le col d'Aspin, je m'en serais voulue de ne pas l'emporter. Ce matin (à Lannemezan), j'étais très tendue, c'est vrai. A l'arrivée, j'étais contente de l'avoir fait. Quand Katarzyna Niewiadoma a attaqué, Annemiek (Van Vleuten) m'a dit, "si on ne roule pas toutes les deux, on perdra toutes les deux". Je lui ai dit "ça me va". Ce n'était pas à moi de rouler. J'avais encore des équipières derrière moi, notamment Lotte (Kopecky) qui défendait son maillot jaune. Ce n'était pas à moi de la lâcher... Ce succès est magnifique. Le plus beau moment de ma carrière ? Peut-être. Je dois revoir les images avant de réaliser".