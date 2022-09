Algérie: Andy Delort présente ses excuses au peuple algérien

International algérien depuis 2019, Andy Delort avait anoncé son retrait de la sélection il y a un an, pour se consacrer à son nouveau projet à Nice. Une décision qui avait passablement agacé son entraîneur, Djamel Belmadi, et tous les fans de la sélection algérienne, notamment après l'élimination pour la Coupe du monde 2022. L'attaquant des Aiglons a présenté ses excuses ce jeudi.

Andy Delort de retour en sélection ? L'attaquant de l'OGC Nice a fait son mea-culpa, après l'imbroglio d'il y a un an, peu après sa signature à l'OGC Nice en provenance de Montpellier. Andy Delort avait annoncé sa décision de se retirer temporairement de l'équipe d'Algérie. Un choix qui avait provoqué l'indignation des supporters et la colère de Djamel Belmadi. Les deux hommes ont échangé depuis. L'avant-centre est à nouveau concentré sur la sélection algérienne, avec laquelle il espère accomplir de grands objectifs.

Delort regrette son "manque de communication"

"J'ai caché des choses au coach sur des problèmes personnels qui m'empêchaient d'aller en sélection. (...) J'aurais dû être plus clair avec lui, plus franc. Je tiens à m'excuser auprès du peuple algérien et je me languis de rejouer et leur montrer tout l'amour que j'ai pour la sélection algérienne", s'est confié Andy Delort dans une vidéo pour DZfoot.

Reste à voir si ces excuses suffiront à convaincre Djamel Belmadi de le rappeler en sélection, et à regagner l'amour des supporters des fennecs.