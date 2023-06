Arsenal: revenu d’Ukraine, Zinchenko raconte le quotidien "effrayant" de son pays en guerre

Oleksandr Zinchenko est récemment retourné en Ukraine pour la première fois depuis l’invasion russe l’an passé. Un voyage éprouvant lors duquel le joueur d’Arsenal a pu mesurer le cauchemar vécu par ses compatriotes.

Il en a encore les larmes aux yeux, la gorge serrée et l’estomac noué. Oleksandr Zinchenko s’est récemment rendu en Ukraine pour la première fois depuis l’invasion russe l’an passé. Et il a été bouleversé par la situation sur place. Très ému, le latéral d’Arsenal a témoigné du cauchemar dans des propos rapportés par le Daily Mail. "Vivre une semaine là-bas, dans ces conditions, c’était effrayant", assure le joueur de 26 ans.

"C’est une guerre, une vraie guerre. C’est incroyable que les Ukrainiens parviennent à s’habituer à cette routine et poursuivre leur vie, souligne l’ex-défenseur de Manchester City. L’armée russe envoie en ce moment beaucoup de bombes et de roquettes durant la nuit, de 1h à 5h du matin. Ils pensent peut-être que les gens dorment et ils essaient de maintenir notre peuple dans la peur."

"On ne sait jamais où les bombes peuvent tomber"

"Imaginez que vous essayez de dormir la nuit, avec vos enfants, et que soudain vous entendez des sirènes, illustre-t-il. Il faut se réveiller, aller dans un bunker et se cacher, sinon vous prenez le risque de perdre votre vie ou votre maison. On ne sait jamais où les bombes et les roquettes peuvent tomber…"

Lors de ces échanges avec les Ukrainiens restés au pays, Zinchenko a écouté des récits horribles qui l’ont profondément secoué. "Les histoires que j’ai entendues, je ne peux même pas les raconter, souffle-t-il. Il y a quelques jours, la Russie a détruit un barrage. Certaines personnes n’ont pas eu la possibilité de quitter leur maison parce que l’eau était déjà trop haute. Une femme tenait dans ses bras deux petits bébés, nés il y a quelques mois à peine. Elle était sur le toit avec eux et elle s’accrochait à la dernière pierre pour tenter de survivre. Malheureusement, elle n’y est pas parvenue…"

Un match de solidarité à Stamford Bridge

Depuis le début de la guerre, Oleskandr Zinchenko, qui compte 53 sélections en équipe nationale (8 buts), se mobilise à distance pour venir en aide à sa patrie et relayer les atrocités commises sur le territoire ukrainien. Avec le soutien d’Andreï Shevchenko, il va organiser un match de solidarité à Stamford Bridge, l’antre de Chelsea, afin de récolter des fonds pour la reconstruction d’une école à Tchernihiv, au nord de l’Ukraine. L’événement solidaire, baptisé "Game4Ukraine", est prévu le 5 août à Londres.