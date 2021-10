Allemagne: le ministre de l’Intérieur allemand demande à Kimmich de se faire vacciner

Selon la Ligue allemande de football, 94% des footballeurs professionnels seraient vaccinés en Allemagne mais Joshua Kimmich fait partie des rares personnes à ne pas l’être encore. Ce mercredi, le ministre de l’Intérieur allemand Horst Seehofer a demandé au joueur du Bayern de remédier à cette situation.

Après avoir révélé le week-end avoir des réserves sur le vaccin contre le Covid-19, Joshua Kimmich (26 ans) n’a pas tardé à voir plusieurs réactions hostiles à ses propos. À commencer par le président du Comité permanent de la vaccination à l’Institut Robert Koch Thomas Mertens qui a fustigé le choix du milieu de terrain allemand: "Il est certainement un expert en matière de football, mais il n’en est pas un en matière de vaccination et de vaccins", a-t-il déclaré.

Ce mercredi, c’est au tour du ministre de l’Intérieur Horst Seehofer de revenir sur les propos du Munichois en lui demandant de donner l’exemple en allant se faire vacciner: "Réfléchissez-y encore une fois et faites-vous vacciner ! Vous êtes un modèle, si vous vous faites vacciner, d’autres personnes se diront "moi aussi".

"J’ai quelques inquiétudes sur le manque d’études à long terme"

Au micro de Sky après la victoire du Bayern face à Hoffenheim samedi dernier, Kimmich avait émis des réserves sur le vaccin, tout en n’écartant pas la possibilité de se faire piquer à l’avenir: "Personnellement, j’ai quelques inquiétudes sur le manque d’études à long terme. Néanmoins, je suis conscient de ma responsabilité et j’adhère bien sûr aux mesures d’hygiène. Et au club, tous les joueurs non vaccinés sont testés tous les deux ou trois jours (…) Je ne suis pas un négationniste ou un opposant à la vaccination. Je ne dis pas catégoriquement que je ne me ferai pas vacciner, c’est juste que j’ai encore quelques réserves".

À noter que selon le patron de la Ligue allemande de football Christian Seifert, 94% des footballeurs professionnels sont vaccinés.