Bundesliga: Francfort-Fribourg interrompu par des militants pour le climat

La rencontre de Bundesliga entre l'Eintracht Francfort et Fribourg a été interrompue ce dimanche par deux militants pour le climat, qui se sont attachés aux cages de Kevin Trapp.

Deux militants pour le climat ont interrompu quelques minutes dimanche le match de Bundesliga entre Francfort et Fribourg, en s'attachant aux poteaux de but avec des T-shirt portant l'inscription en allemand: "Dernière génération - Stoppez la folie des énergies fossiles". Quelques instants après le coup d'envoi, les deux hommes se sont amarrés aux poteaux du gardien de Francfort Kevin Trapp avec des attaches de câbles.



La partie a été interrompue pendant quatre minutes, le temps que les stadiers détachent les manifestants et les escortent hors du stade. Une partie du public a sifflé les deux militants.

Même cas de figure en Angleterre

Une manifestation similaire avait eu lieu récemment en Angleterre lors du match de Premier League entre Everton et Newcastle. L’association “Just stop oil” ("arrêtez tout simplement le pétrole") a réalisé un nouveau coup d’éclat avant de se justifier sur les réseaux sociaux. "Ce soir, Louis, un membre de Just Stop Oil âgé de 21 ans, s'est accroché au poteau de but à Goodison Park portant un t-shirt Just Stop Oil, provoquant l'arrêt momentané du jeu par l'arbitre. En expliquant pourquoi il a choisi cette action, Louis a déclaré: ‘Nous sommes en 2022 et il est temps de lever les yeux, d'intervenir et de ne pas rester les bras croisés. Il est temps d'agir comme si c'était une urgence’", a écrit l’association, qui compte un peu plus de 1 700 abonnés sur Twitter.