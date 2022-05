Bundesliga: la consécration pour Nkunku, élu meilleur joueur de la saison

Christopher Nkunku vient d’être élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga par le syndicat allemand des joueurs professionnels. Auteur de 20 buts et de 13 passes décisives en 34 matchs de championnat, l’attaquant français a porté Leipzig cette saison.

Un trophée prestigieux pour Christopher Nkunku. Ce lundi, l’ancien Parisien a été élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga par le syndicat allemand des joueurs professionnels (Vdv). Au palmarès, l’attaquant français de 24 ans succède à Robert Lewandowski, sacré la saison dernière.

Pour sa troisième saison à Leipzig, Nkunku a tout simplement explosé au cours des derniers mois. Auteur de six buts et de six passes décisives en Bundesliga la saison passée, il a trouvé le chemin des filets à 20 reprises et délivré 13 caviars en championnat lors de cet exercice 2021-2022. Surtout, il est devenu le principal fer de lance de son équipe, quatrième de Bundesliga et une nouvelle fois qualifiée pour la prochaine Ligue des champions.

Devenu international français cette saison

Trois ans après son départ du Paris Saint-Germain afin de trouver du temps de jeu et prouver sa valeur, le pari est réussi pour le natif de Seine-et-Marne. En mars dernier, il a même connu ses deux premières sélections avec l’équipe de France, contre la Côte d’Ivoire puis face à l’Afrique du Sud.