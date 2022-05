Leipzig: Nkunku élu pour la quatrième fois joueur du mois de Bundesliga, un record sur une saison

En très grande forme avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku a été élu meilleur joueur du mois d'avril en Bundesliga. Un trophée qu'il remporte pour le troisième mois consécutif et pour la quatrième fois de la saison. Une première depuis la création en 2018 de cette récompense dans le championnat allemand.

Il plane, Christopher Nkunku, et ce n'est certainement pas l'élimination du RB Leipzig en demi-finale de la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (1-0, 1-3) qui va le faire descendre de son petit nuage. Mardi, le Français de 24 ans a été élu meilleur joueur de Bundesliga du mois d'avril, au cours duquel il a marqué deux buts et délivré quatre passes décisives.

Nkunku reçoit cette récompense pour la troisième fois d'affilée après avoir été déjà désigné comme joueur du mois de février et du mois de mars. Cela fait quatre trophées de meilleur joueur du mois en y ajoutant celui d'octobre, un record pour un joueur de Bundesliga depuis l'introduction de cette récompense dans le championnat allemand en 2018.

Il faut dire que Nkunku réalise la meilleure saison de sa jeune carrière: 34 buts et 19 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, 20 buts et 13 passes rien qu'en Bundesliga. L'international français (2 sélections) est le quatrième meilleur buteur du championnat et deuxième meilleur passeur, derrière Thomas Müller (17 passes).

Suivi par les plus grands clubs européens

Ses immenses performances ont forcément attiré les regards des plus grands clubs du continent. Si le RB Leipzig a déjà fermé la porte à un départ cet été, Nkunku, sous contrat jusqu'en 2024 avec le club allemand, ne serait pas contre changer d'air. Chelsea, l'AC Milan, Manchester United et le FC Barcelone seraient sur les rangs pour enroler le Français qui est évalué à 65 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Ce changement de dimension pourrait profiter à Nkunku qui a découvert l'équipe de France en mars dernier, avec deux prestations timides. Ses récentes statistiques ont peut-être convaincu Didier Deschamps de le convoquer à nouveau le 19 mai prochain pour les matchs de Ligue des nations en juin.

D'ici là, Nkunku aura peut-être remporté un nouveau trophée de meilleur joueur du mois: il est bien parti pour, avec trois buts inscrits depuis le début du mois de mai, dont un doublé le week-end dernier contre Augsburg. La petite récompense avant la grande? Au vu de ses prestations, Nkunku pourrait envisager d'être élu joueur de la saison en Bundesliga.