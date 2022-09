PSG: Mbappé, les raisons du spleen

Une prolongation de contrat jusqu’en 2025 et un début de saison réussi, la rentrée de Kylian Mbappé a de quoi faire des envieux. Pourtant, l’attaquant originaire de Bondy a montré dans son comportement ou ses mots une forme d’agacement.

Choses promises, choses dues. Un proverbe qui explique bien la forme de lassitude ressentie par Kylian Mbappé quelques semaines après sa présentation avec un maillot floqué "2025" en mai dernier au Parc des Princes. L’issue d’un feuilleton palpitant, concrétisé par une prolongation de contrat de 3 ans, qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Jusque dans les dernières minutes des négociations, le club de la capitale aura avancé minutieusement ses arguments pour convaincre son joyau de rester.

Le tout en étant soutenu au plus haut sommet de l’Etat par le Président Emmanuel Macron. Une prolongation de 3 ans de contrat (2 ans + 1 en option). Dans les hautes sphères du club, le sujet est encore aujourd’hui très sensible. "Absolument aucune promesse n’a été formulée. Nasser l’a bien dit, tout comme Kylian", confie une source. On sait tout de même que dans le projet exposé à Kylian Mbappé pour prolonger, il n'y avait pas Neymar. Le Français n'a pas milité pour le départ de son coéquipier comme ça a pu être dit, mais il l'avait donc accepté.

Pourtant, les signes d’agacement, de frustration et de déception chez l’attaquant parisien n’ont jamais été aussi visibles. "Il a toujours des hauts et des bas. Il est comme ça. Au début il y a eu un peu d’agacement avec Neymar et le pénalty. Mais tout va bien maintenant. On oublie vite qu’il n’a que 23 ans" ajoute un proche de la direction parisienne.

Une relation contrariée avec Neymar ?

Dans le board parisien on répète aussi qu'un départ de Neymar n’a jamais été demandé. Les récentes tensions ne seraient dues qu’à un peu de jalousie des joueurs. "Pas de quoi en faire en drame. Tout cela va finir par passer. Ce n’est rien", démine une autre source. Pourtant, la réalité semble toute autre. Cette friction entre Neymar et Mbappé s’est aussi accentuée pendant cette trêve internationale. Après la victoire facile du Brésil contre le Ghana vendredi dernier en amical au stade Océane du Havre (3-0), la star brésilienne s'est présentée en zone mixte. "Ney" a d'abord répondu aux questions sur la Seleçao avant qu’un autre journaliste ne le questionne sur sa relation avec son coéquipier au PSG. "Avec Kylian?", a rétorqué le meneur de jeu de la Seleçao, avant de souffler et de se précipiter vers la sortie du stade sans répondre.

De quoi relancer encore une fois les rumeurs et articles sur la relation difficile entre les deux joueurs. Pourtant, comme le soulignait Kylian Mbappé lors qu'il est intervenu en conférence de presse pour déminer le sujet, déjà, leur relation n’en reste pas moins basée sur le respect. Mais la cicatrice formée par le dernier pénaltygate contre Montpellier ne semble pas totalement refermée. Un lien régulièrement distant, comparable à celui avec d’autres joueurs. Prêté par le PSG à la Juventus, Leandro Paredes s’est montré expéditif sur ce sujet ce lundi. "Ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler", explique-t-il froidement au sujet de son ancien partenaire.

Les promesses non tenues du mercato

Placé un peu plus dans la lumière après avoir paraphé son contrat, Kylian Mbappé a vu son coéquipier brésilien lui voler la vedette lors de la tournée estivale au Japon. Neymar impressionne, sur comme en dehors du terrain. Une condition physique optimale, un investissement dans le repli défensif et une ponctualité irréprochable, ce qui change par rapport à sa dernière saison parisienne. La star brésilienne a redoré son image le temps d’un été, au point de s’imposer sur le terrain comme le porte-drapeau du renouveau désiré par Christophe Galtier. Un modèle de rigueur et d’investissement. De quoi titiller son coéquipier à la recherche d’encore plus de liberté dans le secteur offensif. Après le match contre l’Autriche avec les Bleus, Kylian Mbappé a parlé de son positionnement: "J’ai beaucoup plus de liberté ici. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot."

Des propos qui interrogent. Dans l’esprit des dirigeants au début de l’été, Mbappé devait jouer devant avec un attaquant capable de fixer les défenseurs. Ce numéro 9 n’est pas arrivé. Christophe Galtier s’est adapté. Kylian Mbappé aussi, par la force des choses. "Son analyse est juste, a déminé son entraîneur en conférence de presse ce jeudi. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C'est une discussion que j'ai eue avec lui lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce 4e joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça. Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils, mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale."

Le mercato d’été a été manqué par le club parisien. Un bilan assumé par le conseiller sportif Luis Campos lors de son interview dans Rothen S’enflamme. La star française fait le même constat en privé. A l’heure de prolonger son contrat, l’attaquant parisien a aussi reçu l’assurance d’évoluer en attaque. De quoi rendre cette équipe compétitive, faite pour gagner la Ligue des champions. "On lui a dit que l’équipe allait être améliorée, mais en étant toujours soumise aux règles du fairplay financier", confie une source proche des négociations. Notamment sur la table, un autre attaquant de classe mondiale. Un autre numéro 9 comme Scamacca, Lewandowski ou encore Dembélé et Rashford dont il est très proche. Malgré tout ça Kylian Mbappé garde des statistiques de très haut niveau depuis le début du championnat (7 buts en 7 matchs ) et a toujours envie de repousser ses limites et de battre des records.