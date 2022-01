Algérie: la colère froide de Belmadi après une question très déplacée d’un journaliste

Quelques minutes après l’élimination de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des nations 2022 consécutive à la défaite face à la Côte d’Ivoire (3-1), le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, n’a pas apprécié qu’un journaliste évoque la mémoire de l’attaquant camerounais Albert Ebossé, tué en 2014 dans des circonstances troubles alors qu’il évoluait en Algérie à la JS Kabylie, pour expliquer cet échec au Cameroun.

Scène surréaliste jeudi à Douala lors de la conférence de presse du match Côte d’Ivoire-Algérie (3-1) comptant pour le groupe E de la Coupe d'Afrique des nations 2022. Alors que Djamel Belmadi, de très mauvaise humeur après l’élimination des Fennecs de la CAN, répond aux journalistes, un reporter présent dans la salle de presse a réussi "l’exploit" d’agacer encore davantage le technicien algérien. "Vous parlez d’irrationnel (pour expliquer l'élimination de l'Algérie), cela me fait dire que vous peinez pour trouver des explications à cette élimination, a d’abord indiqué le journaliste. Avant d’ajouter : "Alors nous, on va aller tout droit : est-ce que ce n’est pas l’esprit d’Albert Ebossé qui a hanté les Fennecs pendant toutes cette CAN ?"

>> CAN 2022: les infos en direct

Belmadi : "Une faute professionnelle"

Albert Ebossé est un ex-attaquant camerounais qui est mort le 23 août 2014 en Algérie après un match entre son club, la JS Kabylie et l’USM Alger. Les circonstances de son décès sont toujours restées assez troubles.

Le rapprochement entre cette disparition tragique d'Albert Ebossé et l’échec de l’Algérie lors de cette CAN, jeudi, dans le pays natal du joueur a, semble-t-il, sidéré et gêné l’auditoire et en tout cas froissé Djamel Belmadi. L'ex-milieu de terrain de l'OM lui a répondu dans une colère froide : "Je ne sais pas qui vous a autorisé à entrer dans cette pièce Monsieur, mais c’est une faute professionnelle."