CAN 2022: Belmadi défend fermement Mahrez face aux rumeurs

Alors que certaines rumeurs racontent qu'il aurait eu droit à quelques jours de vacances avant le début de la Coupe d'Afrique des nations, Riyad Mahrez a été défendu par son sélectionneur Djamel Belmadi après l'élimination de l'Algérie dès le premier tour.

Pas question pour lui de s’en prendre à son capitaine. Après la défaite de l’Algérie contre la Côte d’Ivoire ce jeudi (3-1) lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022, synonyme d’élimination dès le premier tour pour le tenant du titre, Djamel Belmadi n’a pas voulu accabler Riyad Mahrez, auteur d’un penalty raté face aux Eléphants et visé par certaines critiques. Comme le disent certaines rumeurs, l’ailier de Manchester City a-t-il bénéficié de quelques jours de repos avant le début de la compétition au Cameroun ?

"Vous ne savez pas ce qu’il en est"

"Je pensais régler ça en famille mais apparemment vous voulez en parler ici (en conférence de presse). Vous n’avez pas les tenants et les aboutissants quand vous dites qu’on lui a donné des vacances", a répondu Belmadi à un journaliste qui le questionnait sur ces rumeurs. "C’est faux, vous ne savez pas ce qu’il en est. On en parlera peut-être mais ce n’est pas le bon endroit ni le bon moment. Il ne faut pas pointer du doigt un joueur qui a donné tant de bonheur. Vous vouliez que je le mette sur le banc ? Je l’ai laissé jouer. J’assume ce choix. Et quand vous parlez de vacances, vous êtes au minimum mal informé, au pire un peu malhonnête. Ça n’a rien à voir", a insisté le sélectionneur des Fennecs.

Le prochain grand rendez-vous pour Belmadi et ses hommes aura lieu en mars pour les barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le tirage au sort est prévu dimanche à Douala. "C'est trop tôt pour tirer des enseignements, a estimé Belmadi. Bien sûr il faudra prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui n'a pas marché et chercher à nous améliorer assez rapidement. Mais j'ai quelques idées. Nous n'avons pas obtenu ce que nous étions venus chercher dans cette CAN. C'est un échec total. Le plus important ce ne sont pas les personnes, mais l'équipe nationale."

Ce fiasco rappelle celui de 1992. Champions d'Afrique deux ans plus tôt, les Fennecs avaient été éliminés au premier tour lors de la CAN suivante, au Sénégal, avec déjà une défaite contre la Côte d'Ivoire (3-0).