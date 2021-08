CAN 2022 en direct: suivez le tirage au sort des groupes

Représentant de la sélection sénégalaise ce soir, la légende des Lions de la Teranga, El-Hadji Diouf, a livré un discours engagé devant l'assistance, et offert un avis très tranché quant au futur gagnant de l'épreuve: "Qu'on le veuille ou non, les deux favoris de cette CAN, ce sont l'Algérie et le Sénégal. On l'assume pleinement."