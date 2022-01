CAN 2022: le programme des huitièmes de finale, avec deux gros chocs

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations s’est terminée jeudi avec les deux derniers matchs du groupe F. On connaît donc les 16 équipes qui brigueront une place en quarts de finale de la CAN 2022 au Cameroun. Voici le programme complet des huitièmes de finale qui débutent dimanche.

On passe aux choses sérieuses. La Coupe d’Afrique des nations 2022 va prendre une nouvelle dimension. La phase de poules s’est terminée ce jeudi. On connaît donc les affiches des huitièmes de finale de la CAN qui se disputeront de dimanche à mercredi prochain. Si la plupart des favoris ont tenu leur rang à l'image du Cameroun, pays hôte, ou du Sénégal, d'autres équipes sont passées à la trappe comme le Ghana et surtout l'Algérie. Les Fennecs, battus par la Côte d'Ivoire 3-1 jeudi à Douala, sont passés complètement à côté de la compétition et ne disputeront pas les 8èmes de finale.

Des chocs Nigeria-Tunisie et Egypte-Côte d'Ivoire

Longtemps en difficulté, la Tunisie a profité des faux-pas de ses rivaux dans les autres groupes pour terminer parmi les meilleurs troisièmes, avant même son dernier rendez-vous face à la Gambie (défaite 1-0). Mais si les Aigles de Carthage répondent présents dans le top 16, ils auront fort à faire face au Nigeria dès dimanche pour accéder en quart de finale. L'autre choc de ces 8èmes sera l'opposition entre l'Egypte de Mohamed Salah et les Elephants de Côte d'Ivoire, mercredi à Douala.

En quarts, le vainqueur du choc Nigeria-Tunisie sera opposé au vainqueur du match Burkina Faso-Gabon. Le gagnant de Sénégal-Cap Vert défiera le vainqueur de Mali-Guinée équatoriale.

Dans l'autre partie de tableau, Si le Cameroun bat les Comores, les Lions indomptables seront opposés au vainqueur de Guinée-Gambie. Enfin le gagnant du choc Egypte-Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur de Maroc-Malawi pour une place en quarts.

Le programme des 8emes de finale

Dimanche

Burkina Faso-Gabon (17h à Limbé)

Nigeria-Tunisie (20h à Garoua)

Lundi

Guinée-Gambie (17h à Bafoussam)

Cameroun-Comores (20h à Yaoundé)

Mardi

Sénégal-Cap Vert (17h à Bafoussam)

Maroc-Malawi (20h à Yaoundé)

Mercredi

Côte d'Ivoire-Egypte (17h à Douala)

Mali-Guinée équatoriale (20h à Limbé)