CAN 2022: l’Algérie "pas à la hauteur de la compétition", reconnaît Belmadi

Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, ne cachait pas sa déception après l’élimination de l’Algérie au premier tour de la CAN 2022 après la défaite face à la Côte d’Ivoire (3-1) jeudi à Douala.

Par la toute petite porte. Tenante du titre, l’Algérie, vainqueur de la CAN en 2019, va perdre son trophée. Elle est déjà éliminée de l’édition 2022 au Cameroun. Les Fennecs n’ont même pas passé le cap du premier tour, battus par la Côte d’Ivoire 3-1 lors de leur 3eme match du groupe E jeudi à Douala. Avec un bilan de deux défaites, un nul et un seul but marqué, l’Algérie n’aura jamais été à la hauteur de son rang. Dur à encaisser pour Djamel Belmadi, un peu groggy après ce terrible échec.

"Le doute s'est peut-être installé"

"C’est difficile de faire une analyse rationnelle, tout de suite après une aussi grande déception, confirmait l’ancien milieu de terrain de l’OM en conférence de presse. On avait à cœur sur ce match-là de se rattraper un peu, au moins d’un point de vue comptable si ce n’est la manière, de dire qu’on est présent dans cette compét’ et qu’elle commence aujourd’hui. Chose que l’on n’a pas pu faire faire. Comme depuis le début, on ne concrétise pas nos occasions."

Et Belmadi de reconnaître : "Le doute peut-être s’est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd’hui un peu moins contre la Côte d’Ivoire. On n’a jamais pu marquer. Même les penalties, on a du mal à les marquer (Mahrez a tiré sur le poteau, ndlr). Donc, on ne s’est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement." L'Algérie tentera de relever la tête lors des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en mars.