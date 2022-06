CAN 2023 (qualifs): l'Algérie enchaîne en Tanzanie

Ramy Bensebaïni (45e+2) et Mohamed El Amine Amoura (89e) ont permis à l'Algérie, en Tanzanie, d'empocher sa deuxième victoire 2-0 en deux journées d'éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations 2023.

6/6 pour les Fennecs. Quatre jours après sa victoire 2-0 contre l'Ouganda lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023, l'Algérie a enchaîné mercredi avec un succès sur le même score en Tanzanie. Ce qui permet à la sélection de Djamel Belmadi de s'échapper en tête du groupe F, avec quatre longueurs d'avance sur le Niger.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Ramy Bensebaïni (45e+2) et Mohamed El Amine Amoura (89e). La prestation n'a toutefois pas été glorieuse: les Verts n'avaient toujours pas frappé au but au moment de l'ouverture du score. Ils ont même failli concéder l'ouverture du score sur une tête de Mbwana Samatta (31e).

Prochains matchs en septembre

Les prochains matchs de l'Algérie dans ce championnat de qualification se disputeront en septembre: le 19 et le 27 contre le Niger. La suite sera prévue en mars, avec les rencontres retour face à l'Ouganda et la Tanzanie.

Dans les autres rencontres de ce mercredi, l'Ouganda et le Niger ont fait nul (1-1), le Gabon et la Mauritanie se sont neutralisés (0-0), le Congo a battu la Gambie (1-0), le Mozambique a dominé le Bénin (1-0) et le Soudan s'est défait de la RD Congo (2-0).