Coupe de France: Amiens passe un 10-0, Sochaux et Guingamp prennent la porte

Pour le dernier tour de Coupe de France avant l’entrée des clubs de Ligue 1, plusieurs écuries de Ligue 2 ont fait respecter la hiérarchie, tandis que d’autres, comme Sochaux et Guingamp, sont tombées contre des équipes des échelons inférieurs.

La magie de la Coupe de France a encore frappé ce samedi, à l’occasion du 8e tour. Avant l’entrée des clubs de Ligue 1 en 32e de finale, plusieurs surprises sont tombées pour les équipes de Ligue 2, à commencer par Sochaux. Troisième du championnat, les Lionceaux ont été sortis aux tirs au but par Thaon (2-2, 3-1 aux t.a.b.), pensionnaire de National 3. Malgré un doublé de Tony Mauricio, les hommes d’Olivier Guégan se sont fait rejoindre dans le money-time, avant de ne convertir qu’une seule tentative aux tirs au but.

Ça ne passe pas non plus pour Guingamp, sorti par Les Herbiers (N2), finaliste en 2018. Les Bretons, tenus en échec dans le temps réglementaire (2-2), ont fini par craquer aux tirs au but (4-3).

Amiens inflige un 10-0 à une R1

Les autres pensionnaires de Ligue 2 encore en lice poursuivent l'aventure, à l’instar de Bastia, Pau, Rodez, Grenoble, le Paris FC, Valenciennes et Bordeaux. Le carton de la journée est pour Amiens, qui n’a pas fait de détails contre l'Aiglon Lamentin (R1). Les Picards ont corrigé les Martiniquais (10-0), avec notamment un triplé de Cissé et des doublés de Benet, Kakuta et Tolu.

Nîmes a également évité le piège de Montauban, pensionnaire de R2. Les Gardois ont fait respecter la logique et les cinq divisions d’écart (4-0), dans un match marqué par deux cartons rouges pour les Montalbanais et une bagarre entre supporters des deux camps dans les tribunes de Sapiac, causant une interruption du match pendant sept minutes. Selon La Dépêche du Midi, les stadiers et le service de sécurité sont intervenus pour ramener le calme et l’ordre avant de reprendre la partie.

Les résultats du 8e tour de samedi

SC Marnaval (R1) – SC Bastia (L2) : 0-3

US Granville (N2) – Étoile de Morne-à-l’Eau (R1, Outre-mer) : 6-0

Orvault SF (R1) – La Chataigneraie (R1) : 0-1

Grenoble Foot 38 (L2) – Villefranche Beaujolais (N1) : 2-0

Feignies (N3) – Valenciennes FC (L2) : 0-3

Montauban (R2) – Nîmes Olympique (L2) : 0-4

Amiens SC (L2) – Aiglons Lamentin (Outre-mer) : 10-0

Cosne US (N3) – Paris FC (L2) : 0-2

Épinal (N2) – FC Metz (L2) : 0-1

Alençon (N3) – Stade Pontivyen (R1) : 0-0 (3-5 tab)

Thaon (N3) – FC Sochaux-Montbéliard (L2) : 2-2 (3-1 tab)

Fougères (N3) – Avranches (N1) : 0-1

Ergué Gabéric (R1) – Plabennec (N2) : 1-2

Roche Saint-Genest (R2) – Rodez AF (L2) : 0-1

US Colomiers (N3) – Pau FC (L2) : 0-1

Les Herbiers (N2) – Guingamp (L2) : 2-2 (4-3 tab)

Trélissac (N2) – Girondins de Bordeaux (L2) : 2-3