Coupe de France: vainqueur de Nice, le FC Nantes s'offre son premier titre depuis 22 ans

Le FC Nantes s'impose 1-0 face à l'OGC Nice et remporte la Coupe de France pour la première fois depuis 22 ans. Les Canaris n'auront eu besoin que d'un pénalty inscrit par Ludovic Blas en début de seconde période pour s'offrir le trophée dans un Stade de France largement acquis à leur cause.

Le FC Nantes remporte sa quatrième Coupe de France en s'imposant 1-0 face à Nice sur un penalty de Ludovic Blas ce samedi, dans un Stade de France avec plus de 40.000 supporters nantais. Les Canaris, qui n'avaient plus gagné un trophée depuis 2000, mettent fin à 22 ans de disette en s'étant montré excessivement résilients dans un Stade de France largement acquis à leur cause.

Le FC Nantes dominateur mais en panne offensive

Les Niçois ont pourtant commencé fort, avec un Amine Gouiri extrêmement remuant, qui a été le premier à faire sauter les lignes nantaises, avant qu'Alban Lafont n'aille récupérer le ballon dans ses pieds (8e). Un coup d'éclat du génie niçois, qui restera très peu suivi par son équipe. Le FC Nantes s'est offert les trente minutes suivantes, se résignant souvent à tenter des frappes lointaines en raison d'un double-rideau azuréen très solide, à l'image d'un premier coup par Ludovic Blas à la 13e minute, facilement captée par Marcin Bulka.

Le capitaine nantais, qui ouvre la voie aux siens, va ensuite manquer de peu son contrôle, qui aurait pu lui offrir un nouveau joli face-à-face avec le gardien polonais (27e). Amine Gouiri viendra réveillé les siens à la demi-heure de jeu, avec une frappe trop croisée qui frôle le poteau gauche d'Alban Lafont (29e). Perpétuant sa domination, le FC Nantes tente de pénétrer dans une surface bien quadrillée à coup de multiples centres (33e), avant que Simon ne vienne prendre sa chance à l'entrée de la surface.

Dans une première période marquée par de nombreux déchets techniques et des phases offensives très approximatives, les Nantais rentrent aux vestiaires après deux frappes contrées par la défense solide mais rugueuse de l'OGC Nice (Coco à la 39e, puis Kolo Muani à la 41e). Au micro de France TV, Ludovic Blas évoque d'ailleurs un "combat de boxe" plutôt qu'un match de football.

Ludovic Blas libérateur

De retour des vestiaires, le FC Nantes continue de pousser et les hommes d'Antoine Kombouare obtiennent un pénalty d'entrée de jeu sur une main d'Hicham Boudaoui. Le capitaine et maître à jouer des Canaris Ludovic Blas s'en charge en puissance et ouvre le score face au kop nantais (0-1, 47e). Dans la foulée Pedro Chirivella prend sa chance et manque le petit filet de peu. Plus vifs en transition, les Aiglons se projettent dans la surface adverse et obligent encore Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto à faire des merveilles (49e).

Alors que les Niçois tiennent enfin le ballon et enchaîne les occasions, un très bon contre emmené par Randal Kolo-Muani est tout proche de faire mouche (58e), sans le raté de Moises Simon. Entré en cours de jeu, Justin Kluivert frappe sur coup-franc puis sur une frappe à l'entrée de la surface (66e et 70e). Cinq minutes plus tard Alban Lafont sauve ses coéquipiers en signant une double parade sur Gouiri puis Delort, qui voit sa frappe repousée par Girotto venu jouer les pompiers sur la ligne nantaise (71e).

Nice pousse, mais Pallois tient la maison jaune

Christophe Galtier enchaîne les changements offensifs pour tenter le tout pour le tout, en vain. La défense nantaise se regroupe dans sa surface et dégage le moindre ballon qui traîne. Dans ses cages, Alban Lafont boxe des poings la moindre tentative, sortant même parfois de façon peu académique. En toute fin de partie la tension monte, et une bagarre éclate dans la surface nantaise.

Le coup de sifflet final après quatre minutes supplémentaires offre finalement aux Nantais une quatrième Coupe de France dans leur histoire. Le Stade de France transformé en Beaujoire parisienne explose, et Antoine Kombouaré sur le banc laisse échapper quelques larmes.