Coupe de France: Vannes-PSG en direct

Une chance à saisir pour les jeunes

Le grand public va sans doute découvrir de nombreux jeunes du centre de formation parisien à l'occasion de cette rencontre, orpheline des stars parisiennes. Plusieurs d'entre eux ont déjà montré des choses intéressantes sous le maillot parisien et mérité d'être revu. Pour la rencontre à Vannes, l'entraîneur Mauricio Pochettino a aussi fait appel aux Sud-Américains qui ont repris l'entraînement dimanche, comme Marquinhos, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Le défenseur latéral Layvin Kurzawa est également présent dans le groupe, alors qu'il n'a plus joué depuis le Trophée des champions début août.