PSG: Mbappé franchit (déjà) la barre des 200 buts chez les pros

Kylian Mbappé a signé un triplé ce lundi lors de la victoire du PSG contre Vannes (4-0) en seizième de finale de Coupe de France. L’attaquant francilien a désormais inscrit 201 buts chez les pros, dont 150 avec Paris. Impressionnant.

Libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier, Kylian Mbappé reste pour le moment un joueur du PSG. L’attaquant de 23 ans l’a rappelé avec brio ce lundi lors du seizième de finale de Coupe de France de son équipe face à Vannes sur la pelouse du stade de la Rabine. Auteur d’un triplé, "KMB" a grandement contribué à la victoire (4-0) et à la qualification parisienne pour le prochain tour.

Au-delà du succès de Paris pour son premier match de l’année 2022, cette performance permet à Kylian Mbappé d’écrire un peu plus sa légende dorée en France avec ses 199e, 200e et 201e buts chez les pros.

>> Vannes-PSG (0-4)

Mbappé: "Plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale"

A l’inverse de Presnel Kimpembe, auteur de son deuxième but en 203 matchs avec le PSG, Kylian Mbappé a franchi un nouveau palier symbolique avec le club francilien. Auteur d’un triplé express en à peine 18 minutes (entre la 59e et la 78e minute), le champion du monde 2018 continue d’impressionner et possède désormais un bilan de 150 buts avec Paris.

Tout simplement phénoménal. Les 156 buts de Zlatan Ibrahimovic ne sont plus très loin. Mais pour s'emparer du record détenu par Edinson Cavani (200 réalisations), Kylian Mbappé aura peut-être besoin de prolonger l'aventure au PSG.

"Je suis content, je suis content, a réagi le buteur auprès de France Télévisions. Il faut toujours redémarrer. Ce n’était pas un match facile, on a fait ce qu’il fallait. On est content de cette qualification. […] [Ce que l’on peut lui souhaiter en 2022 ?] La santé, le bonheur et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale."

Revenu au centre d’entraînement parisien avec un jour d’avance sur la date de reprise, Kylian Mbappé avait affiché la couleur. Avec cette victoire et ce triplé à Vannes, il a récolté des lauriers mérités. Auteur de 51 buts l’an passé, le Français commence 2022 de la meilleure des manières. De quoi donner raison à son entraîneur Mauricio Pochettino. Ce lundi, le buteur tricolore a confirmé que sa situation contractuelle n’allait pas l’empêcher de marquer. Une réalité à confirmer dès dimanche lors du choc contre Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Puis les 9 février et 15 mars prochain en Ligue des champions face au Real Madrid.