Vannes-PSG, les compos: Pochettino aligne deux jeunes, Mbappé bien titulaire

Mauricio Pochettino a aligné un onze de départ largement remanié ce lundi lors du 16e de finale Coupe de France disputé par le PSG à Vannes. L’entraîneur argentin s’appuie sur Kylian Mbappé et sur les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut afin de compenser les nombreuses absences.

Il sera tout juste 17h10 en Argentine et au Brésil au coup d’envoi du seizième de finale de Coupe de France entre Vannes et le PSG ce lundi au stade de la Rabine (21h10 heure française). Avec seulement quatre heures de décalage horaire, Lionel Messi et Neymar ne devront pas se lever trop tôt pour assister à la prestation de leurs coéquipiers en Bretagne. Enfin, ceux qui ont fait le déplacement jusqu’à Vannes. Avec pas moins de douze absents pour le voyage dans le Morbihan, Mauricio Pochettino a aligné un onze de départ largement remanié.

Avec un Neymar blessé et un Lionel Messi positif au Covid-19, Kylian Mbappé aura la responsabilité de guider l’équipe parisienne vers les huitièmes de finale de Coupe de France. A ses côtés, le champion du monde 2018 pourra compter sur Georginio Wijnaldum et Xavi Simons. Le jeune Edouard Michut va effectuer sa première titularisation avec les pros dans l'entrejeu.

Mauro Icardi, bien présent dans le groupe malgré la prise de contact de la Juventus en vue d’un éventuel départ pendant le mercato hivernal, débute sur le banc. Angel Di Maria accompagne son compatriote argentin et ne commencera pas ce seizième de finale.

Le PSG handicapé par les blessés, la CAN et le Covid-19

Avec Kylian Mbappé et le duo Wijnaldum-Simons, l’attaque parisienne a fière allure. Au milieu, Mauricio Pochettino a choisi de faire confiance à Marco Verratti, Ander Hererra et Edouard Michut laissant Leandro Paredes et Eric-Junior Dina Ebimbe sur le banc.

Malgré cinq cas positifs au Covid-19 (Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Danilo Pereira) et de nombreux absents comme Julian Draxler (forfait) ou les internationaux retenus pour la CAN (Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye), le PSG partira favori de cette rencontre contre les pensionnaires de National 2 (4e division).

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est préféré à Keylor Navas et au jeune Lucas Lavallée. En défense, Colin Dagba débutera à droite et Thilo Kehrer en charnière alors que Marquinhos débutera sur le banc.

Les compos de Vannes-PSG

Le onze du PSG: Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Michut - Simons, Mbappé, Wijnaldum.

Remplaçants du PSG: Navas, Kurzawa, Marquinhos, Paredes, Bitshiabu, Gharbi, Dina Ebimbe, Icardi, Di Maria.

Le onze de Vannes: Pétrel - Duclovel, Lavenant, Lescot, Bérénice - Daury, Yobe, Mama, Ngoubou - Persico, Kouassi.

Remplaçants de Vannes: Tonnel, Henry, Quintin, N'Sondé, Aworet, Nakassila, Faure, Ebrard, Salibur.