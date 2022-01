Vannes-PSG: comment Lavenant a récupéré le maillot de Mbappé

Alexandre Lavenant (26 ans), défenseur de Vannes (Nationale 2), a récupéré le maillot de Kylian Mbappé à l’issue du 16e de finale perdu face au PSG (0-4), lundi.

Alexandre Lavenant (26 ans) n’a pas tout perdu de sa soirée malgré la lourde défaite de Vannes face au PSG (0-4), lundi en 16e de finale de la Coupe de France. Le défenseur breton a réussi à capter l’attention de Kylian Mbappé pour lui demander son maillot à l’issue de la rencontre.

"Ce n’était pas prévu du tout"

"Ce n’était pas prévu du tout, je ne savais pas trop à qui j’allais le demander, s’est amusé le joueur, passé par le centre de formation de Lorient. J’ai essayé d’y penser le moins possible mais forcément on s’y prépare. A la toute fin, je lui ai demandé si on terminait la rencontre à côté est-ce qu’il me le laissait? Il m’a répondu oui. Donc c’est super et je vais le garder précieusement."

Avant de remettre son maillot, Kylian Mbappé avait frappé fort sur le terrain en inscrivant un tripé en 18 minutes face au VOC. Au tour précédent, l’international français avait aussi fait le bonheur d’un adversaire en donnant son maillot au joueur de Feignies-Aulnoye (N3), Romain Courtin, qui avait fréquenté l’INF Clairefontaine, comme lui.

La qualification logique du PSG pour les 8es de finale de la Coupe de France n’a pas laissé d’amertume dans les esprits bretons. "Je ne ressens pas de déception, a confié Pierre Talmont, entraîneur de Vannes. C'est la fin d'un parcours. Sortir face au futur vainqueur, ce n'est pas une déception. Le score est peut-être un peu lourd, mais il y a trois ou quatre classes d'écart entre eux et nous. Les garçons ont fait honneur à nos couleurs. C'est une fin en apothéose pour le club (...) En seconde période, ça a été compliqué avec Mbappé. On a vu le vrai Mbappé, investi, concentré."