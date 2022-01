PSG: Simons, Michut, Gharbi... ces jeunes parisiens qui pourraient avoir leur chance à Vannes

Alors que le PSG joue contre Vannes ce lundi en Coupe de France (21h10 sur France 3), le grand public va sans doute découvrir de nombreux jeunes du centre de formation parisien. Présentation des titis convoqués par Mauricio Pochettino.

Une occasion rare. Ce lundi, le PSG se déplace sur la pelouse de Vannes pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Cette affiche sera notamment diffusée sur France 3, offrant l'une des rares opportunités au grand public de voir le club parisien et ses stars en clair. Avec les absences de Messi, positif au Covid, et Neymar, blessé à la cheville, les téléspectateurs vont probablement découvrir quelques jeunes convoqués par Mauricio Pochettino. Présentation.

>> El Chadaille Bitshiabu (né en 2005)

Plus jeune joueur de l'histoire du PSG à disputer un match avec les professionnels (à 16 ans, 7 mois et 3 jours) face à Feignies-Aulnoye, lors des 32es de finale de la Coupe de France, El Chadaille Bitshiabu est un véritable phénomène de précocité. Toujours surclassé dans toutes les catégories d'âge, le grand défenseur (1,98m) possède une qualité de passe exceptionnelle.

"C’est un jeune qui a déjà beaucoup de coordination et qui a une intelligence motrice. Il arrive à s'adapter très vite pour répondre à une situation assez rapidement. Le point fort qu’on peut identifier chez lui, c’est qu’il a une grosse marge de progression physiquement", explique Dimitri Demonière, le préparateur physique qui veille à son développement, en accord avec le club. Mais le jeune titi a encore quelques points d'amélioration, notamment son jeu de tête.

>> Sekou Yansané (né en 2003)

Il est probablement le moins connu des jeunes joueurs présents dans le groupe ce lundi. Au club depuis janvier 2021, il était prévu que le Grenoblois rejoigne la capitale en octobre 2020, dans les dernières heures du mercato estival. Mais ce n’était que partie remise finalement, puisque trois mois plus tard, l’attaquant a fini par gonfler les rangs du champion de France en titre. Ce joueur de la génération 2003 a débuté son parcours à Grenoble, sa ville de naissance.

Buteur avec les U19 du DFCO (5) et en Gambardella (2) la saison passée, Sekou Yansané avait repris la saison avec la N3 du club. Malgré une longue blessure qui l'a privé de deux mois et demi de compétition, Sekou Yansané est le co-meilleur buteur des U19 à égalité avec Djeidi Gassama (8 buts). Il s’est entraîné plusieurs fois avec les professionnels et il a fait ses débuts en pro face à Lorient, le 22 décembre dernier. Sous contrat jusqu’en 2023, le PSG souhaite déjà prolonger son contrat.

>> Edouard Michut (2003)

Milieu de terrain technique qui possède une bonne vision de jeu et une bonne qualité de passé, Edouard Michut doit maintenant passer un cap avec les professionnels. Plus souvent mis à la disposition des U19 cette saison, le joueur n'écarte pas un départ du PSG, alors qu'il est difficile pour les jeunes de se faire une place au sein de l'effectif XXL du club de la capitale.

Entré en jeu en 32e de finale, il a disputé 26 minutes, mais attend toujours son heure en Ligue 1. Lui et son entourage estiment que le temps de jeu promis n’est pas respecté, alors que le deal en début de saison, c’était de lui faire une place dans l’effectif. Peut-être que Mauricio Pochettino lui donnera l'opportunité de se montrer face à Vannes.

>> Xavi Simons (2003)

Il est l'un des titis les plus connu car le PSG a réussi à le chiper au FC Barcelone en 2019. En fin de contrat cet été, Xavi Simons est redescendu s’entraîner avec les 19 ans en cours de saison pendant plusieurs semaines avant de revenir avec les professionnels au même moment. Ce qui a crispé les négociations pour une prolongation.

Alors que les discussions sont en cours, le milieu de terrain, titulaire face à Feignies-Aulnoye il y a deux semaines, attend des preuves pour avoir de la place dans l'effectif. Cette saison, il compte quatre buts en cinq matchs avec les U19.

>> Ismaël Gharbi (2004)

Milieu de terrain offensif, Ismaël Gharbi est un joueur très technique qui possède un petit gabarit. Il s’entraîne avec les professionnels depuis le début de saison et avait déjà fait des matches avec les professionnels durant la préparation. Il est entré en jeu lors du Trophée des champions, perdu face à Lille en début de saison.

Ismaël Gharbi fait les beaux jours des U19 puisqu'il a déjà inscrit cinq buts avec en championnat cette saison, en sept matches joués. Il s'est aussi distingué en Youth League, en marquant un but en quatre matchs.

>> Lucas Lavallée (2003)

Acheté à Lille cet été pour 300 000 euros (indemnités de formation), Lucas Lavallée est le gardien le plus utilisé en championnat cette saison (10 matches) et le titulaire en Youth League, où le PSG est qualifié en 8e de finale. Gros caractère, le portier parle beaucoup durant les matches (parfois trop pour certains coéquipiers), mais il a une personnalité qui a séduit chez les professionnels.

Le staff de Mauricio Pochettino l’apprécie et fait de plus en plus appel à lui pour les séances. Il commence à être appelé de plus en plus souvent dans le groupe pour les matchs. Paris compte sur ce gardien et pourrait lui faire un peu de place l’année prochaine pour l'intégrer avec les quatre toujours présents à l’entraînement (Navas, Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier).