Direct Coupe de France: Suivez Nice-Marseille en direct

C'est une occasion en or pour Marseille et Nice. Les deux clubs, au coude à coude pour la deuxième place en Ligue 1, ont une belle chance de décrocher un trophée à la fin de la saison, après l'élimination du PSG par Nice aux tirs au but la semaine dernière. Un titre en Coupe de France serait une aubaine pour l'OM privé de trophée depuis plus de 10 ans, et pour Nice, racheté depuis quelques mois par le magnat de la chimie Ineos. Mais avant celà, il y a un match qui sent la poudre puisque la dernière rencontre entre les deux clubs à l'Allianz Riviera, en août dernier, avait été interrompu à la 75e minute après des échanges de coups entre les joueurs marseillais et des supporters niçois, premier acte d'une longue série de violence dans les stades cette saison.