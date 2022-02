Nice-OM: Sampaoli assume ses choix tactiques après l’élimination

L’OM a quitté la Coupe de France ce mercredi à Nice (4-1) en quarts de finale. Les Phocéens sont apparus dominés tout au long de la rencontre et certains choix tactiques de Jorge Sampaoli ont interrogé.

L’objectif Stade de France s’est envolé ce mercredi pour l’OM. Le club phocéen a été sorti en quart de finale de la Coupe de France à Nice (4-1). Une lourde défaite notamment marquée du sceau de Justin Kluivert, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Amine Gouiri a également été l’auteur d’une belle prestation. Des forces offensives qui ont conduit Jorge Sampaoli à effectuer un choix tactique étonnant avec William Saliba placé en position de latéral droit.

"En l'absence de (Boubacar) Kamara et de Pape (Gueye), qui n'est pas encore rentré de la CAN, c'était le meilleur choix selon moi par rapport aux ailiers niçois qui sont très bons également, notamment Gouiri qui vient souvent de ce côté-là", a justifié le technicien argentin.

Balerdi sorti à la pause

Autre choix commenté, celui de procéder à un ajustement à la pause. Les Aiglons avaient alors pris l’avantage (2-1). Leonardo Balerdi a ainsi cédé sa place à Cédric Bakambu. " J'ai effectué des changements (un seul en réalité) à la mi-temps parce qu'on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n'aurais certainement pas pris les mêmes décisions. Force est de constater que nous n'avons jamais eu le contrôle du jeu. Malgré tout, on aurait pu marquer le but du 2-2 et on a encaissé ce troisième but juste après qui nous a définitivement fait perdre le contrôle."

Eliminé de la Coupe de France, l’OM va se concentrer désormais sur la course à la Ligue des champions en Ligue 1 avec un déplacement dimanche (20h45) à Metz lors de la 24e journée. Autre front pour l’OM, celui de l’Europa Conference League avec le barrage à venir face à Qarabag (match aller le 17 février au Vélodrome).