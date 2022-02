Nice-OM: comment les relations se sont apaisées après le "derby de la honte"

Nice reçoit l'OM ce mercredi dans l’affiche des quarts de finale de la Coupe de France à l’Allianz Riviera. Un peu plus de cinq mois après l’interruption du match entre les deux équipes en Ligue 1, les tensions semblent être du passé et les clubs azuréen et phocéen ont retrouvé des relations plus classiques.

Dimitri Payet frappé par un supporter de Nice, des fans descendus du virage pour en découdre avec les joueurs de Marseille… Le choc de la Ligue 1 entre Nice et l’OM du 22 août 2021 n’avait pas été à son terme. Autant dire que les retrouvailles ce mercredi à l’Allianz Riviera lors du quart de finale entre les deux équipes s’annoncent intenses. Quoique… Depuis plusieurs mois, la tendance est à l’apaisement entre l’OGNC et le club phocéen. Si bien que du côté de deux formations, on espère surtout un bel affrontement sportif entre deux des trois meilleures formations de Ligue 1 et un choc tactique entre Christophe Galtier et Jorge Sampaoli.

Un sérieux contentieux enfin réglé

Afin d’éviter tout risque de débordements et d’incidents entre supporters, les fans marseillais ont été interdits de déplacement à l’Alliaz Riviera. Le 22 août dernier, seuls 450 aficionados du club phocéen avait été autorisés pour le duel contre les Aiglons mais cela n’avait pas empêché la rencontre de dégénérer, avec l’envahissement du terrain par des ultras niçois. L’un d’eux avait même porté des coups sur Dimitri Payet avant de voir l’un des adjoints de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez, répliquer.

Après plusieurs semaines de procédure et d’échanges tendus entre les deux clubs, Nice avait été sanctionné par la Commission de disicpline de la LFP, écopant ainsi de deux points de retrait dont un avec sursis et de plusieurs matchs à huis clos. Le duel face à l’OM avait finalement été rejoué sans public et sur terrain neutre, courant octobre (1-1).

Depuis quelques mois, la volonté d’apaisement semble avoir prédominé et les tensions semblent finies entre les clubs niçois et marseillais.

La réconciliation entre Rivère et Longoria

Si le conflit de l’OM avec l’OL, après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et la date du report de l’Olympico, a occupé Pablo Longoria et lui a donné une nouvelle bataille à mener, la hache de guerre semble enterrée avec les Aiglons.

Il faut dire que la direction azuréenne a fait de nombreux efforts pour calmer les choses. Jean-Pierre Rivère et son homologue marseillais se sont définitivement réconciliés lors d’une réunion ministérielle sur le supportérisme et les incidents en Ligue 1, le 23 novembre dernier. "L’incident est clos entre Pablo Longoria et moi, a même estimé le président des Aiglons cette semaine auprès de l’Equipe. J’ai attendu des excuses de sa part sur un point précis. Je les ai eues un peu plus tard que lors du match à Troyes, lors de la réunion interministérielle à laquelle nous avons participé."

Amavi comme gage de paix

Fort de cette réconciliation à Paris, les deux clubs ont ensuite échangé pendant le mercato hivernal, sans que le passif lié au match de Ligue 1 ne perturbe les discussions. Peu utilisé par Jorge Sampaoli cette saison, Jordan Amavi a fait l’objet de négociations entre les dirigeants. Un dialogue concluant et qui a abouti au prêt avec option d’achat du latéral gauche formé à Nice. Là encore, la raison a guidé les échanges et la récente blessure du défenseur n’a rien changé.

"Cela s’est fait de façon fluide, a précisé Pablo Longoria pour l’Equipe. D’ailleurs, le comportement de Nice, depuis la blessure de Jordan est extraordinaire, il y a un vrai partage d’informations de leur part."

Rivère: "Montrer que le public niçois est un beau public"

Outre la réconciliation avec le club marseillais et le président Longoria, l’OGCN a multiplié les appels au calme auprès de ses supporters. Parfois critiqué par son laxisme apparent vis-à-vis des ultras, et notamment l’absence de filets lors du précédent match arrêté à l’Allianz Riviera, le club azuréen a fermement montré qu’il ne cautionnait pas les débordements et a demandé à ses fans de faire représenter dignement l’équipe avec un comportement irréprochable face à l’OM.

"Ce match contre l’OM sera scruté par beaucoup de gens et diffusé en clair, a lancé Jean-Pierre Rivère dans Nice-Matin avant le choc contre Marseille. Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification. Dans ce cas-là, et uniquement, ce sera une belle soirée. […] Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri."

Un gros dispositif de sécurité

Joignant les actes à la parole, Nice s’est attaqué à bras le corps aux questions relatives à la sécurité. Comme un déclic, le précédent match contre l’OM a entraîné une grosse remise en question au sein du club niçois. Afin d’anticiper tout incident éventuel, Nice a renforcé son système de sécurité pour la réception de l’équipe phocéenne, ce mercredi soir en Coupe de France. Environ 700 agents de sécurité seront mobilisés et 150 membres des forces de l’ordre seront mobilisés pour la rencontre.

Des filets anti-projectile ont été installés derrière chaque but, des filets de 70m de large et 16m de haut et des stadiers se chargeront d'installer des filets amovibles derrière chaque tireur de corner. Si, malgré tout, des énergumènes parvenaient quand même à faire basculer l’affiche dans le fait divers avec de nouveaux incidents, notamment des jets de projectile ou un envahissement du terrain, des interpellations immédiates sont prévues. Ce mercredi à l’Allianz Riviera, tout semble réuni pour que la fête soit belle et que l’on se concentre uniquement sur le sportif avec un choc spectaculaire entre le deuxième et le troisième de Ligue 1. Avec à l’arrivée un billet pour les demi-finales de Coupe de France.