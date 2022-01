Incidents Jura Sud-ASSE: suspension conservatoire de parcage visiteurs pour les Verts

Après les incidents partis du parcage de l’ASSE lors du 16e de finale de Coupe de France contre Jura Sud, Saint-Etienne risque l’interdiction de déplacement de ses supporters jusqu’à la fin de la saison.

Les incidents survenus dimanche lors du match entre Jura Sud et Saint-Étienne, en 16es de finale de la Coupe de France, devaient être évoqués jeudi par la Commission de discipline de la FFF. Selon les informations de RMC Sport, le dossier va être instruit et le parcage visiteurs des Verts va être suspendu à titre conservatoire. Saint-Etienne risque l’interdiction de déplacement de ses supporters jusqu’à la fin de la saison et une amende importante.

Fumigènes et feux d'artifice

Dimanche, des fumigènes et des feux d’artifice avaient été craqués par les supporters des Verts en tout début de rencontre, à proximité de l'oreille du gardien de Jura Sud Cédric Mensah. La rencontre avait alors été interrompue pendant 20 minutes.

"C'était assez chaotique. Au bout de quelques secondes lorsque le ballon était dans le camp stéphanois, j'ai entendu une puissante détonation et senti une douleur au niveau de mon oreille droite. Le pétard a explosé à une dizaine de mètres. J'ai eu l'impression qu'une bombe avait explosé et j'ai senti la pelouse vibrer. Mon premier réflexe a été de m'écarter de cette zone. J'ai eu l'instinct de survie", avait réagi Cédric Mensah.

Les Verts se sont finalement imposés largement (4-1). En 8e de finale, ils se déplaceront sur la pelouse de Bergerac (N2) le week-end du 29-30 janvier. Probablement sans leurs supporters pour les encourager.