Coupe du Monde Belgique – Canada : à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match ?

Les Canadiens retrouvent la Coupe du Monde, après trente-six ans d’absence. À cette occasion, ils affrontent la Belgique pour leur premier match des phases de groupes. Découvrez à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match de la Coupe du Monde Belgique – Canada !

La Belgique a terminé en troisième position lors de la dernière Coupe du Monde. Les hommes de Roberto Martinez ont ainsi confirmé leur seconde place au classement FIFA. Ce mercredi, les Diables rouges alignent une équipe de 26 joueurs confirmés, dont le vainqueur du trophée Yachine, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, numéro 3 sur la liste du Ballon d’or.

Par ailleurs, le sélectionneur a convoqué Jason Denayer, pour pallier une éventuelle blessure. En face, les Canucks possèdent une équipe jeune, qui a terminé première des qualifications. John Herdman, le sélectionneur canadien, compte sur les internationaux Tajon Buchanan, Alphonso Davies et Jonathan David pour gagner des points et finir en tête du groupe F. Découvrez à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match de la Coupe du Monde Belgique – Canada !

Diffusion Belgique – Canada en direct : sur quelles chaînes ?

Retrouvez la diffusion du match Belgique – Canada ce mercredi 23 novembre à 20 heures, en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1. Dès 19 heures 15, l’émission “Club Qatar” vous plonge au cœur de l’actualité et des enjeux du match, en compagnie de Florian Genton et des autres présentateurs. Puis, vous assistez au coup d’envoi en direct de l’Al Rayyan Stadium, avant de retrouver Margot Dumont et Thomas Thouroude pour le “Qatar Night Show”.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.