Coupe du Monde Cameroun – Serbie : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le Cameroun défie la Serbie pour tenter de gagner sa place pour les huitièmes de finale. Une seule erreur, et l’une des deux équipes sera éliminée. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Cameroun – Serbie en direct !

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Cameroun – Serbie ce lundi 28 novembre. Dès 10 heures, Florian Genton et les autres animateurs de l’émission “Club Qatar” prennent l’antenne pour vous présenter les équipes et les enjeux.

11 heures, vous retrouvez le coup d’envoi de la rencontre en direct de l’Al Janoub Stadium. Omar Da Fonseca, Philippe Genin et le reste de l’équipe de commentateurs se relayent pour vous accompagner pendant toute la durée des matchs.

Coupe du Monde Cameroun – Serbie en direct : les enjeux

Les deux sélections nationales ne s’étaient pas rencontrées depuis la victoire de la Serbie (4-3) en 2010. Cette nouvelle confrontation est capitale pour les Lions indomptables, mais aussi pour les Aigles. En effet, le Cameroun a été défait par la Suisse (1-0), dans un match difficile et intense. Pour les Serbes, même résultat. Le Brésil a eu raison de l’effectif de Dragan Stojkovic, grâce à deux buts de Richarlison dans la seconde mi-temps. Désormais en fin de classement avec 0 point, le Cameroun et la Serbie n’ont plus le choix. Une défaite signerait la fin de la compétition.

Toutefois, les sélectionneurs ont encore de la marge pour préparer leur onze de départ, car aucun blessé n'est à déplorer pour le moment.

