Coupe du Monde France - Argentine : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Ce dimanche, les Bleus affrontent les Argentins pour tenter de décrocher une nouvelle étoile. Les deux nations se retrouvent pour obtenir un troisième titre de champions du monde. Découvrez dans ces lignes sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match en direct !

Les chaînes TV TF1 et beIN SPORTS 1 retransmettent en direct la rencontre Argentine – France, ce dimanche 18 décembre. Vous retrouvez l’arbitre Szymon MARCINIAK pour le coup d’envoi à 16 heures, depuis le Lusail Stadium.

Les animateurs beIN SPORTS vous attendent dès 14 heures pour une émission spéciale du “Club Qatar”, consacrée aux enjeux, aux compositions des équipes, mais aussi aux statistiques.

Coupe du Monde Argentine – France en direct : les enjeux

Les Bleus de Didier Deschamps se sont qualifiés pour la finale en éliminant le Maroc (2-0), grâce aux buts de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. Ils rejoignent désormais l’Albiceleste, vainqueur de la Croatie (3-0). En cas de victoire, la France serait la troisième équipe à décrocher deux victoires consécutives dans le tournoi. Par ailleurs, Upamecano et Rabiot ont repris l’entraînement, après quelques jours de fatigue. Seul Kingsley Coman n’a pas pu participer à la remise en forme physique et reste incertain pour la finale.

Ce dimanche, les coéquipiers de Kylian Mbappé font face à une équipe argentine déterminée, qui a prouvé tout au long de cette compétition qu’elle était capable de surprendre les défenses adverses.

