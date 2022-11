Coupe du Monde Mexique – Pologne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, le Mexique et la Pologne se retrouvent pour leur premier match des phases de groupes. C’est la deuxième fois que les deux sélections s’affrontent lors d’une Coupe du Monde. Découvrez dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Mexique – Pologne en direct !

En début d’année, les coéquipiers de Robert Lewandowski sont parvenus à vaincre la Suède (2-0) et à obtenir une place pour les phases de poules. Désormais, les Aigles blancs veulent renouer avec les victoires, et faire oublier les échecs de la dernière Coupe du Monde et de l’Euro 2020.

Pour cela, le sélectionneur Czeslaw Michniewicz compte sur l’attaquant du FC Barcelone, mais aussi sur Arkadiusz Milik et Piotr Zielinski. Ils devront faire face à une équipe mexicaine qui possède une forte expérience en Coupe du Monde. En effet, El Tri participe pour la dix-septième fois à cet événement mondial. Cependant, Gerardo Daniel Martino doit composer avec la blessure de Raul Jimenez, l’un des piliers offensifs de l’équipe. Découvrez dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Mexique – Pologne en direct !

Diffusion Mexique – Pologne en direct : sur quelle chaîne ?

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Mexique – Pologne, ce mardi 22 novembre à 17 heures. Dès 16 heures 15, l’émission “Club Qatar”, animée par Vanessa Le Moigne, Darren Tulett, François Rabiller et Florian Genton, présente les équipes et les enjeux de la rencontre. Puis, ils laissent l’antenne à l’équipe de commentateurs et de consultants, dont Christophe Josse et Omar Da Fonseca, pour le coup d’envoi en direct du Stadium 974.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.