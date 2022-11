EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Belgique-Canada en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

Que vaut vraiment cette équipe de Belgique, battue en match amical par l'Egypte juste avant le début de la compétition. Sans Lukaku, blessé, avec un Hazard assez loin de son meilleur niveau, la Belgique ne fait plus partie des favoris mais attention tout de même d'autant qu'avec la Croatie et la Belgique dans ce groupe, la Belgique peut envisager de sortir des poules et récupérer son avant-centre pour les matchs à élimination directe. Mais pour cela il faudra d'abord passer l'obstacle canadien, qui fait son retour depuis... 1986 (ils étaient alors dans le groupe de la France, but du tout jeune Jean-Pierre Papin, ce qui ne rajeunit personne)! Coup d'envoi du match à 20h, sur TF1 et BeIN Sports. Un match à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.