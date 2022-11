Coupe du monde: l'avertissement cinglant de Courtois aux Belges après la défaite contre l'Egypte

Battue par l'Egypte ce vendredi en match amical (2-1), la Belgique ne s'est pas rassurée avant son entrée en lice en Coupe du monde, mercredi contre le Canada. Thibaut Courtois a tiré la sonnette d'alarme.

La Belgique est tombée de haut ce vendredi. Battus par Mohamed Salah et l'Egypte en match amical, les Diables Rouges affichent un visage inquiétant à cinq jours de leur entrée en lice en Coupe du monde, mercredi 23 novembre face au Canada (20 heures).

Les médaillés de bronze du dernier Mondial ont eu la maîtrise du ballon pendant 90 minutes, mais ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux au Jaber International Stadium. Ils ont même offert des munitions gratuites aux Pharaons, qui ont marqué deux fois grâce à Mostafa Mohamed et Mahmoud Trezeguet.

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde en direct

Grosse colère de Courtois

La prestation des Belges n'a pas été au goût de Thibaut Courtois et ce, malgré la réduction du score de Loïs Openda dans le dernier quart d'heure. Au coup de sifflet final, le gardien du Real Madrid a livré une analyse sans concession. "On n'a pas besoin de jouer des matchs pour s'améliorer, c'est tactique, tu analyses ça sur les images et les entraînements. Tu peux jouer bien, jouer mal, ça dépend de comment on joue, et on n'a pas bien fait ce qu'on devait faire, a lâché le portier belge au micro de RTL Info. On joue contre des équipes aux attaquants très rapides, ce sera difficile, si on ne joue pas mieux, on sera éliminés en poules. Si on joue mieux, on pourra faire une bonne coupe du monde. Si pas, voilà..."

Pourtant, Courtois ne veut pas tout jeter à l'issue de ce dernier match de préparation. "On ne doit pas s'inquiéter. On a joué un match amical à l'extérieur, face aux Égyptiens. Je ne sais s'il y a penalty, mais en première mi-temps, c'est pas mal. On a des choses à améliorer, je crois que 4-5 fois, ils nous prennent dans le dos. C'est un truc à améliorer, contre les Pays-Bas c'était déjà comme ça, c'est ça qui nous faisait mal, a poursuivi le gardien des Diables Rouges. Le but, c'est dommage parce que c'est à cause d'un rebond sur un mauvais terrain. On ne peut pas encaisser après une minute en seconde mi-temps. Je crois qu'on va améliorer, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'a pas bien joué jusqu'à notre but."

Eden Hazard et sa bande débuteront le Mondial qatari le mercredi 23 novembre face au Canada (20 heures), avant de défier le Maroc le dimanche 27 novembre (14 heures) et la Croatie le jeudi 1er décembre (16 heures).