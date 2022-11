Belgique: les mea culpa d'Eden Hazard avant la Coupe du monde

Dans un entretien samedi à l'Equipe, Eden Hazard (31 ans) est revenu sur ses dernières années "de galère", la faute à des blessures. L'attaquant du Real Madrid espère pouvoir montrer un meilleur visage pendant la Coupe du monde, même s'il n'a plus le niveau de 2018, où il avait contribué aux belles performances de la Belgique.

Eden Hazard a l'occasion de prouver, à lui-même et au monde du football, qu'il n'est pas fini pour le haut niveau. Malgré des dernières saisons compliquées, en raison notamment de plusieurs blessures, l'attaquant du Real Madrid garde un statut privilégié en Belgique. Avant la Coupe du monde, l'ancien joueur de Chelsea s'est confié sur ses doutes.

"Est-ce que je vais y revenir à ce niveau de 2018? Je ne pense pas"

Dans un entretien à l'Equipe, Eden Hazard aborde son niveau de jeu actuel: "Pour être honnête, ce niveau de 2018, je ne l'ai plus, indique le numéro 10 des Diables Rouges. Je ne le montre pas, mais j'ai trop souffert, mentalement et physiquement. Je n'ai pas honte de le dire. En 2018, j'étais peut-être dans les dix meilleurs du monde." Avant de s'interroger: "Est-ce que je vais y revenir? Je ne pense pas. Mais si mon corps me le permet, je peux encore faire des super trucs."

"J'ai gardé la même technique mais j'ai perdu de la confiance", confie Eden Hazard, la faute à ses blessures. Toutefois, le joueur de 31 ans est conscient de ne pas avoir été irréprochable: "Pensez-vous que l'on peut faire tous les matchs pendant dix ans sans interruption au plus haut niveau sans hygiène de vie? Là, je suis passé pour le mec toujours blessé. Quand je suis arrivé au Real, j'avais pris du poids. Comme tous les étés. Après la finale de C3 Chelsea-Arsenal, j'ai profité de mes congés. Mais après deux ou trois semaines de préparation, je perds tout. Est-ce que j'en avais trop profité? Sûrement."

"J'espère que mon image sera meilleure après la Coupe du monde"

Recruté pour 100 millions d'euros par le Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'a jamais réussi à s'imposer dans le club de ses rêves. Il ne compte pas être prêté et n'a pas envie de partir non plus, souhaitant terminer la saison a minima avec le club merengue. En attendant, il y aura donc cette respiration offerte par la Coupe du monde, même si la Belgique est "moins forte" qu'en 2018 selon Hazard.

La Belgique se trouve dans un groupe avec le Canada, le Maroc et la Croatie. Quant au fait de savoir s'il disputera au Qatar sa dernière grande compétition avec la Belgique, Eden Hazard, 122 sélections au compteur, indique que cela dépendra de ses "sensations". "J'espère que mon image sera meilleure après la Coupe du monde (...) J'ai envie de faire de gros matchs après des années de galère", conclut Hazard.