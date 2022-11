Coupe du monde 2022: "Chez les supporters, c'est l'inquiétude", pourquoi la Belgique doute avant de défier le Canada

Avant Belgique-Canada de ce mercredi soir dans le groupe F, Emiliano Bonfigli, journaliste TV pour RTL Belgique, explique les difficultés des Diables Rouges qui se considèrent désormais comme outsiders.

La Belgique a l'air sur la pente descendante, bien moins crainte qu'en 2018. C'est aussi comme ça que vous le percevez au pays?

Emiliano Bonfigli: Il y a quatre ans en Russie, les joueurs y allaient pour réaliser une performance, car tout le monde était au sommet de sa carrière. Ici, clairement, le rôle de la Belgique est celui d'outsider. On sait très bien que beaucoup de nations nous sont supérieures, techniquement et collectivement: le Brésil, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Les joueurs, aussi, ont intégré qu'ils sont outsiders. Ce rôle, finalement, nous ira peut être bien. C'est vrai qu'il y a des doutes sur les formes de certains - Eden Hazard, Romelu Lukaku qui est blessé. Et le gros problème, c'est cette défense vieillissante. Vertonghen et Alderweireld ne sont plus les mêmes qu'il y a quatre ans et Vincent Kompany n'est plus là. On l'a vu contre l'Égypte en amical (défaite 2-1 le 18 novembre, ndlr), cette défense n'est vraiment plus ce qu'elle était.

Justement, cette défaite face à l'Egypte en amical est-elle très inquiétante ou anecdotique?

Chez les médias et les supporters, c'est l'inquiétude... Dans le contenu, trop de libertés ont été accordées aux attaquants égyptiens. Il n'y pas eu non plus beaucoup d'occasions belges. C'était pauvre, mais les joueurs vuelent relativiser en disant c'est un match de préparation. Ils ne voulaient pas se blesser, aussi. Ils voient ce qui est arrivé à Karim Benzema, par exemple. Il n'y avait donc pas l'envie de se livrer totalement pour un amical au Koweït, qui était d'abord un deal financier. Cela a rapporté 700.000 euros à la fédération belge.

"Faites jouer Leandro Trossard !"

Eden Hazard a l'air dans le dur ces derniers temps. Vous y croyez encore ?

Il y a un débat qui se pose maintenant en Belgique. C'était, il est vrai, le meilleur Belge en 2018 et un des meilleurs de la Coupe du monde. On se souvient du match du Brésil, où il réussit tous ses dribbles, ou de la première période contre la France. Cet Eden Hazard là n'existe plus. Lui le dit aussi à l'équipe: "Je ne peux plus faire ça". Maintenant, le problème c'est qu'on dit alors: faites jouer Leandro Trossard qui sort d'une première partie de saison exceptionnelle avec Brighton. Il a marqué un triplé contre Liverpool, il est dans la forme de sa vie. Il a marqué contre Manchester City, contre Chelsea. Faites jouer Leandro Trossard! Et utilisez Hazard en joker, peut-être, car on a du mal à y croire maintenant. Le seul qui y croit, c'est le sélectionneur Roberto Martinez. Il mettra Hazard titulaire contre le Canada. Il n'a pas été bon contre l'Égypte, pas bon contre les Pays-Bas en Ligue des nations. S'il n'est pas bon contre le Canada, le débat va être chaud, brûlant.

Avec la blessure de Romelu Lukaku pour le premier voire le deuxième match, croyez-vous en Openda ou Batshuayi?

Il faut remplacer Lukaku dans ce qu'il représente en leadership et pas seulement les buts. Car c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 68 buts. Donc c'est déjà compliqué, niveau impact qu'il a dans le jeu, et c'est le vrai leader de vestiaire. C'était un peu le Paul Pogba de chez vous en 2018. Et ça, c'est irremplaçable. Alors Loïs Openda fait une belle saison en France, Michy Batshuayi, à chaque fois qu'il joue avec les Diables Rouges, il performe. Il en est à un but toutes les deux sélections, c'est un beau ratio. Ça devait le faire contre le Canada et le Maroc. Mais quand ce sera les grands matchs, la Belgique a besoin de Lukaku en forme. L'objectif est qu'il joue quelques minutes contre la Croatie, qu'on soit déjà qualifiés à ce moment et après il donnera en huitième de finale".