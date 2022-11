EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Corée du sud-Ghana en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

C'est déjà un match de la peur entre la Corée du Sud (1 point contre l'Uruguay) et le Ghana, finalement défait par le Portugal. Faux pas interdit pour espérer attraper (au pire) la deuxième place du groupe H (et probablement tirer le Brésil en huitième de finale, pas un cadeau). Coup d'envoi à 14h sur BeIN Sports. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.