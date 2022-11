Corée du Sud-Ghana: l’énorme colère de Paulo Bento, exclu à la fin du match pour contestation

Paul Bento, le sélectionneur de la Corée du Sud, a très mal vécu la défaite face au Ghana, ce lundi à la Coupe du monde 2022 (3-2). Le technicien portugais est venu s’en prendre aux arbitres à la fin du match, de manière assez véhémente. Jusqu’à écoper d’un carton rouge.

Plus de tirs, plus de passes, plus de corners, et une plus grande possession. La Corée du Sud a dominé le Ghana dans tous les domaines, ce lundi à la Coupe du monde 2022. Mais les coéquipiers d’Heung-min Son se sont tout de même inclinés face aux Black Stars, qui ont marqué sur leurs trois seules frappes cadrées de la rencontre (3-2). De quoi frustrer les Sud-Coréens, qui ont poussé jusqu’au bout pour tenter d’égaliser lors des dix minutes de temps additionnel.

Mais Anthony Taylor, l’arbitre anglais, a finalement sifflé la fin de la partie après avoir accordé une onzième minute supplémentaire. Sans laisser les Asiatiques tirer un corner qu’ils venaient d’obtenir. De quoi rendre fou de rage Paulo Bento. Le sélectionneur de la Corée du Sud est entré sur le terrain pour venir protester auprès du corps arbitral. Avec une certaine véhémence.

Bento sera suspendu contre le Portugal

Un comportement que M. Taylor n’a pas apprécié. L’officiel britannique a sorti un carton rouge pour sanctionner l’attitude de Paulo Bento, qui s’est d’abord éloigné, avant de revenir à la charge. Toujours aussi remonté. Avec cette exclusion, le technicien portugais sera suspendu lors de la dernière journée du groupe H. Il manquera donc le choc face au Portugal, son pays natal, prévu vendredi à Al-Rayyan (16h). Dernier de sa poule, la Corée du Sud devra l’emporter face aux partenaires de Cristiano Ronaldo pour espérer se qualifier en 8es de finale.