EN DIRECT - Maroc-Croatie: les compos sont tombées, Ziyech, Boufal et Hakimi titulaires

Bonjour et bienvenue dans ce live Maroc-Croatie

Un coup d'envoi à 11h, un ballon d'or sur le terrain chez les favoris, un outsider arabe, cela ne vous rappelle rien? Certes, la différence sur le papier de niveau entre le Maroc et la Croatie est moindre qu'entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite, mais gageons que les supporters marocains ne seraient pas contre le même score pour l'entrée en lice de leur équipe, où Hakim Ziyech a fait un retour remarqué (au détriment du sélectionneur Halilhodzic). Mais en face il y a les vice-champions du monde croates avec le toujours vert Luka Modric. Bref, une très belle affiche pour commencer la journée, à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport et sur la radio numérique 100% coupe du monde RMC.