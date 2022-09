Privé de Mondial avec le Maroc, Vahid Halilhodzic songerait à arrêter sa carrière

Récemment libéré de son poste de sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic ne semble pas digérer cette décision à quelques semaines de la Coupe du monde, et ouvre la porte à une fin de carrière.

Clap de fin pour 'Coach Vahid'? Le mythique entraîneur bosnien, notamment passé par les bancs de Lille, du PSG, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie ou du FC Nantes, pourrait bien mettre fin à sa carrière. C'est ce qu'il a laissé entendre au média N1, à la suite de sa séparation "à l'amiable" avec la sélection marocaine, pourtant qualifiée pour le Mondial, qu'il ne digère pas.

"Je pense dire merci au football"

"Cette décision m'a un peu touché, concède-t-il. Je songe même à terminer ma carrière d'une manière un peu étrange. C'est la vie, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais c'est un peu trop. Je pense dire merci au football". Halilhodzic refermerait alors un chapitre de plus de 30 ans, au cours duquel il a entraîné 14 clubs ou sélections.

S'il admet par la même occasioon avoir reçu "un tas d'offres" après son départ des Lions de l'Atlas, il affirme qu'il n'en acceptera aucune. "Je verrai plus tard", se contente-t-il de déclarer, sans vouloir définitivement annoncer ce qu'il en sera de la suite de sa carrière.

Un scénario qui se repète pour la troisième fois

En août dernier, la fédération marocaine annonçait une séparation avec son coach "en raison de divergences de points de vue (...) au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas" pour le Mondial 2022. Un coup de massue pas nouveau pour Vahid Halilhodzic, déjà privé des Coupes du monde 2010 et 2018 avec la Côte d'Ivoire et le Japon à quelques semaines du début de la compétition. La sélection marocaine, désormais entraînée par Walid Regragui, affrontera dans quelques semaines au Qatar la Croatie, la Belgique et le Canada.