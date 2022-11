Coupe du monde 2022: Sénégal, Maroc, Cameroun... Une équipe africaine va-t-elle enfin briser le plafond de verre des quarts de finale ?

Dans toute l'histoire de la Coupe du monde, aucune nation africaine n'a jamais réussi à se hisser dans le dernier carré, malgré trois qualifications en quarts de finale (le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010). Cette édition 2022 est-elle la bonne pour briser le plafond de verre et faire passer un nouveau cap au football africain ? Les concernés veulent y croire.

2022 est-elle la bonne année pour le football africain ? A l'heure du Mondial au Qatar, celui-ci n'a peut-être en tout cas jamais paru aussi fort et homogène, avec des nations en constante progression et des résultats plus qu'encourageants. Peut-être un bon signe, alors qu'en Coupe du monde, jamais une équipe africaine n'a encore dépassé les quarts de finale, malgré trois qualifications à ce stade de la compétition.

Trois éliminations cruelles après prolongations

En 1990, le Cameroun s'était incliné (3-2) en prolongation face à l'Angleterre. Douze ans plus tard, en 2002, c'était au tour du Sénégal d'échouer à ce stade de la compétition, éliminé après une défaite 1-0 après prolongation contre la Turquie. Enfin en 2010, le Ghana est passé tout près de créer l'exploit contre l'Uruguay. Alors que le score était de 1-1 à la 120e minute de jeu, le Ghana était tout proche de marquer avant que Luis Suarez ne dévie le ballon de la main sur sa ligne de but, occasionnant un pénalty, un carton rouge et une sacrée polémique. Gyan Asamoah avait ensuite manqué son pénalty, et le Ghana s'était fait éliminer lors de la séance de tirs au but.

Depuis, plus aucune équipe du continent africain n'a atteint ce stade de la compétition. Le meilleur résultat étant un huitième de finale de l'Algérie et du Nigéria à la Coupe du monde 2014. Il y a quatre ans en Russie, aucune équipe africaine n'était parvenue à sortir des poules.

Des effectifs de grande qualité, le Sénégal en tête

Cette fois au Qatar (20 novembre-18 décembre), cinq nations africaines défendront leur chance: le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, le Ghana et la Tunisie. Champion d'Afrique ambitieux, le Sénégal (opposé aux Pays-Bas ce lundi à 17h) rêve, avec sa génération en or, de remporter le trophée. Le sélectionneur, Aliou Cissé, compte dans ses rangs plusieurs joueurs parmi les meilleurs du monde, même si Sadio Mané, homme fort de la sélection et dauphin de Karim Benzema au classement du dernier Ballon d'or a dû déclarer forfait... comme l'attaquant français.

Le Maroc aussi dispose d'un effectif de grande qualité, et pourra compter sur le retour d'Hakim Ziyech, écarté de la sélection par Vahid Halilodzic, finalement limogé le 11 août. Le Cameroun de Karl Toko Ekambi et Eric-Maxim Choupo-Moting, la Tunisie de Wahbi Khazri et le Ghana de Thomas Partey font aussi offices d'outsiders, et défendront crânement leurs chances.

L'Afrique veut y croire

Plus que jamais, le football africain semble s'être mobilisé et veut croire en ses chances, sans faire de complexe d'infériorité face aux plus grandes nations du football mondial. De fortes personnalités du football africain ont notamment pris la parole ces dernières semaines pour défendre l'Afrique et annoncer la couleur. La légende des "Elephants" de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, veut croire à une victoire finale du Sénégal: "Mon favori pour la Coupe du monde? Le Sénégal", a t-il affirmé il y a quelques jours à Ouest France.

Si Didier Drogba croit dur comme fer aux chances d'une nation africaine, il n'est pas le seul. Samuel Eto'o, légende des "Lions Indomptables" et désormais président de la fédération camerounaise de football, va encore plus loin. "Je vois les cinq équipes africaines se qualifier dès la phase de poules", s'est-il mouillé. Il a ensuite livré un parcours détaillé jusqu'à une finale 100% africaine.

"Une qualification du Maroc en finale après les victoires contre l'Espagne (en huitièmes de finale), le Portugal (en quart de finale) et l'actuel champion du monde (en demi-finale). Du côté du Cameroun, le parcours attendu vers la finale passe par des victoires contre la Belgique (en quart de finale) et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (demi-finale)." Ce scénario est totalement plausible mathématiquement parlant, il faudrait pour cela que le Sénégal, le Maroc et le Cameroun se classent premiers de leurs groupes. Les prochaines semaines nous diront si l'année 2022 était la bonne pour le football africain, qui n'a peut-être jamais paru aussi ambitieux.